Αυστρία – Άλπεις: Διαδοχικοί θάνατοι από χιονοστιβάδες

Επτά χιονοδρόμοι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο διήμερο σε διαφορετικά περιστατικά.

Δύο χιονοδρόμοι σκοτώθηκαν από μία χιονοστιβάδα στα δυτικά της Αυστρίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, σε μία ασυνήθιστα επικίνδυνη ημέρα στις Άλπεις, καθώς μία πιο ζεστή ημέρα ακολούθησε μία βαριά χιονόπτωση.

Τα συνεργεία διάσωσης εντόπισαν τα πτώματα δύο Αυστριακών χιονοδρόμων, μιας γυναίκας ηλικίας 61 ετών και ενός άντρα ηλικίας 60 ετών, στις 00:40 σήμερα μετά τα μεσάνυχτα, αφού οι συγγενείς τους κινητοποίησαν τις αρχές, όταν δεν μπορούσαν πλέον να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Σε ένα άλλο περιστατικό που έγινε νωρίτερα χθες, ένας 42χρονος Αυστριακός χιονοδρόμος και οδηγός βουνού και τέσσερις Σουηδοί χιονοδρόμοι, όλοι τους άντρες στην ηλικία των 40 ετών, σκοτώθηκαν από μία χιονοστιβάδα που τους έθαψε ολικά κοντά στην πόλη Σπις, στα σύνορα με την Ελβετία.

Ένα άλλο μέλος της ομάδας, ένας 43χρονος Σουηδός, κατάφερε να τηλεφωνήσει αναζητώντας βοήθεια και διασώθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία.

