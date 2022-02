Life

Πρίγκιπας Χάρι: Έτσι προφυλάσσω τη ψυχική μου υγεία

Οι αποκαλύψεις του Δούκα του Σάσεξ σε διαδικτυακή εκδήλωση του BetterUp.

Ο πρίγκιπας Χάρι γνωρίζει το πόσο σημαντικό είναι να αφιερώνει κανείς χρόνο για την ψυχική του υγεία. Ο 37χρονος Δούκας του Σάσεξ μίλησε για το πώς αυτός φροντίζει τον εαυτό του σε διαδικτυακή εκδήλωση του BetterUp, στο πλευρό της φίλης της Μέγκαν Μαρκλ, Σερένα Ουίλιαμς.

«Η φροντίδα του εαυτού μου είναι το πρώτο πράγμα που μπήκε σε δεύτερη μοίρα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να το παραδεχτώ - ως σύζυγος, ως μπαμπάς», είπε ο Χάρι, ο οποίος καλωσόρισε το δεύτερο παιδί του, την κόρη του Λίλιμπετ Ντιάνα, το περασμένο καλοκαίρι με τη σύζυγό του Μέγκαν.

Ο πατέρας των δύο παιδιών σημείωσε ότι προσπαθεί να ξεκλέψει 30 με 45 λεπτά τα πρωινά για τον εαυτό του. «Εντάξει, ένα από τα παιδιά πηγαίνει σχολείο. Το άλλο παίρνει έναν υπνάκο. Υπάρχει ένα διάλειμμα στο πρόγραμμά μας», είπε. «Οπότε αφιερώνω λίγο χρόνο είτε για προπόνηση, ή μία βόλτα με τον σκύλο, περπάτημα στη φύση, ίσως και για διαλογισμό».

Ο Χάρι, ο οποίος είναι υπέρμαχος της ψυχικής υγείας, μίλησε επίσης για την «ψυχική ικανότητα».

«Η ψυχική ικανότητα είναι κορυφαία, είναι αυτό που στοχεύεις. Ο δρόμος προς αυτό, μπορεί να είναι πραγματικά ανώμαλος», παραδέχτηκε ο Χάρι. «Λέγεται εσωτερική δουλειά για κάποιο λόγο. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να αποθαρρύνει ορισμένους ανθρώπους, "Περισσότερη δουλειά;" Σωστά, αλλά η εξωτερική δουλειά γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν καταπιαστείς με την εσωτερική δουλειά και τότε όλα αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους».

