Μακρόν - Τζόνσον: επικοινωνία με θέμα την Ουκρανία

Τι συζήτησαν στην τηλεφωνική τους επικοινωνία οι δύο ηγέτες για τη στάση απέναντι στη Ρωσία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συζήτησε τηλεφωνικά την κρίση στην Ουκρανία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και υπογράμμισε την ανάγκη «διατήρησης του διαλόγου για την αποκλιμάκωση (της κατάστασης)» όπως ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Ο Μακρόν πρόκειται να επισκεφτεί τη Ρωσία την επόμενη εβδομάδα, καθώς η Μόσχα έχει προχωρήσει σε μία μεγάλη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στην Ουκρανία, ενισχύοντας τους φόβους της Δύσης, για μία ενδεχόμενη εισβολή.

Η Μόσχα αρνείται ότι σχεδιάζει μία εισβολή στην Ουκρανία.

