Δολοφονία Άλκη - Μαρτυρία στον ΑΝΤ1: τον άκουγα να φωνάζει "φτάνει μη με χτυπάτε άλλο"

Η μαρτυρία στον ΑΝΤ1 που συγκλονίζει για τις δραματικές στιγμές της άγριας δολοφονίας του 19χρονου Άλκη.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες γειτόνων που βρέθηκαν τη μοιραία στιγμή της δολοφονίας του άτυχου Άλκη στη Θεσσαλονίκη.

Μία γειτόνισσα αποκαλύπτει στον ΑΝΤ1 τα όσα είδε και άκουσε και συγκλονίζει.

"Τη φωνή του μές στα αυτιά μου την έχω. Γινόταν μια φασαρία και με το που βγαίνω έξω βλέπω δύο αυτοκίνητα σταματημένα απέναντι. Άτομα με κοντάρια κυνηγάνε τα παιδιά το ένα το καημένο έτρεξε, το άλλο κρύφτηκε εδώ." είπε μεταξύ άλλων.

"Επάνω μένω. Άκουγα τη φωνή του που φώναζε "φτάνει μη με χτυπάτε άλλο μη με χτυπάτε άλλο" και μετά άκουσα τους φίλους του να λένε "άνοιξε τα μάτια σου".

"Μετά φώναξαν κάτι αχαρακτήριστοι, "εντάξει; τελειώσατε; τον καθαρίσατε;" και τους χαρακτήρισε οργανωμένους εγκληματίες και συνέχισε: "ακόμη μέσα στα αυτιά μου το έχω. Ξέρετε τι είναι να ακούς ένα παιδί να φωνάζει μη με χτυπάτε άλλο;"

Εντωμεταξύ, ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης, αρνείται τις κατηγορίες και μέσα από το δικηγόρο του φαίνεται να λέει:

"Ο εντολέας μου αρνείται τη βασική κατηγορία της ανθρωποκτονίας και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του Άλκη και της παρέας του. Δεν είχε καμία φυσική επαφή με τα θύματα ήταν οδηγός ενός εκ των οχημάτων όμως δεν είχε επαφή με τους παθόντες. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία η οποία θα είναι μακρά θεωρώ, καθώς υπάρχουν 10 με 12 άτομα που συμμετείχαν. Πρέπει να δούμε την ευθύνη, ενός εκάστου στο τραγικό αυτό περιστατικό."

