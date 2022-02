Αθλητικά

Ολλανδία: Ο Δουβίκας έκλεψε… την παράσταση

Ο Έλληνας διεθνής ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην σούπερ ανατροπή της Ουτρέχτης επί της Καμπούρ.

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη μεγάλη νίκη-ανατροπή της Ουτρέχτης επί της Καμπούρ με 3-2, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν να χάνουν στο πρώτο δεκάλεπτο με 2-0, αλλά στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Έλληνας διεθνής φορ, ο οποίος με δύο γκολ μέσα σε πέντε λεπτά (33' και 38') ισοφάρισε το σκορ και ήταν αυτός, μάλιστα, που έδωσε την ασίστ στον Βίρμαν (64') για να γυρίσει το ματς υπέρ της ομάδας του.

