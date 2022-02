Αθλητικά

Παναιτωλικός – ΠΑΣ Γιάννινα: Τρένο… ο “Άγιαξ της Ηπείρου”

Τέταρτη εκτός έδρας νίκη για τον ΠΑΣ που εδραιώθηκε στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.

Σε τροχιά εξάδας και ενώ εκκρεμεί η απόφαση για την καταγγελία της ΠΑΕ ΑΕΛ, παρέμεινε ο ΠΑΣ Γιάννινα, μετά το πέρασμα του από την έδρα του Παναιτωλικού, για την 22η αγωνιστική της Super League. Οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο αποτελεσματικοί, είχαν την απαραίτητη ψυχραιμία και στο 63΄ «χτύπησαν» με τον Σνάιντερ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 1-0.

Με τις άμυνες να έχουν την τιμητική τους, το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς συγκινήσεις για τις δύο ομάδες.

Ο Παναιτωλικός επιχείρησε με το... καλημέρα του αγώνα να απειλήσει, έχοντας κύριο εκφραστή των επιθέσεων του τον Καρέλη, αλλά κάθε προσπάθεια εξουδετερώθηκε από την αντίπαλη άμυνα.

Σταδιακά, όμως, ο ΠΑΣ άρχισε να ελέγχει το κέντρο, ανέβασε ταχύτητα, βρήκε τις αντεπιθέσεις και με τέσσερις τελικές πάλεψε να ανοίξει το σκορ, αλλά ο Μπαρμπόσα είπε ισάριθμες φορές «όχι», με αποτέλεσμα το πρώτο μέρος να ολοκληρωθεί με το σκορ ισόπαλο 0-0.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν πιο κινητικοί, αλλά είχαν πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων. Ο ΠΑΣ, πάντως, είχε την ψυχραιμία και την υπομονή και γρήγορα... χαμογέλασε, όταν στο 63΄ άνοιξε το σκορ.

Συγκεκριμένα, μετά από σουτ του Καραχάλιου έξω από την περιοχή, ο Μελίσσας απέκρουσε, αλλά ο Σνάιντερ πήρε το... ριμπάουντ, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα. Ο Γιάννης Αναστασίου προσπάθησε να αντιδράσει, προχώρησε σε μαζεμένες αλλαγές, αλλά δεν βρήκε το γκολ της ισοφάρισης, με τον ΠΑΣ να πανηγυρίζει το τέταρτο εφετινό «διπλό» του.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος

KITΡΙΝΕΣ: Λιούι - Καραχάλιος, Πίρσμαν

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ): Μελίσσας, Λιούι, Μαλής, Κορνέλιους, Χουχούμης, Φλόρες (72΄ Μαρτενσον), Αντούνες, Μπαρμπόσα (72΄ Νταγκό), Ντουάρτε (83΄ Βργκοτς), Μεντόσα (56΄ Μόρσεϊ), Καρέλης (72΄ Ντίας).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας, Πίρσμαν, Καραχάλιος, Στάνκο, Λιάσος, Σνάιντερ (79΄ Οικονομόπουλος), Μίνα (58΄ Λώλης), Περέα (90+4΄ Παντελάκης).

