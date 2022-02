Αθλητικά

Άρης – Βόλος: Μίλησε… ο νόμος του ποδοσφαίρου

Μεγάλη νίκη για τους Θεσσαλούς που «βλέπουν» εξάδα και ανώμαλη προσγείωση μετά από δυο νίκες για τους γηπεδούχους.

Σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει να μπει στην πρώτη εξάδα σημείωσε στη Θεσσαλονίκη ο Βόλος. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου επικράτησε με 2-0 του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, χάρη σε γκολ των Άλεξ Σοάρες (80’) και Κορέα (86’). «Μαγική» εικόνα το σκορ, με τους Θεσσαλονικείς να σπαταλούν ευκαιρίες, αλλά να μένουν πάλι «άσφαιροι» και πλέον βλέπουν τα Play Off να... απομακρύνονται.

Ο Άρης ξεκίνησε με ενθουσιασμό το ματς. Μόλις στο 4’, από εκτέλεση κόρνερ του Ντάνιελ Μαντσίνι, ο Κυριάκος Ασλανίδης πήρε την πρώτη κεφαλιά, αλλά από κοντά ο Γιάκουμπ Μπράμπετς έστειλε με προβολή την μπάλα πάνω από τα δοκάρια της εστία του Συμεών Παπαδόπουλου.

Οι Θεσσαλοί ήλεγξαν το ρυθμό παρά το ότι είχαν μόλις 27% κατοχή της μπάλας στο πρώτο μέρος. Οι γηπεδούχοι απείλησαν εκ νέου στο 37’ – και πάλι από στημένη φάση – όταν το πλασέ του Ασλανίδη στην κίνηση, έδιωξε σε κόρνερ ο Παπαδόπουλος.

Το σουτ του Ματέο Γκαρσία δεν προβλημάτισε τον Μπόρις Κλέιμαν – που πήρε τη θέση του Παπαδόπουλου – στο 52’, με τους «κίτρινους» να ψάχνουν το γκολ. Ο τερματοφύλακας του Βόλου αντέδρασε θετικά στο 65’ στην προσπάθεια του Μαντσίνι ενώ στο 76’ πραγματοποίησε σπουδαία διπλή επέμβαση σε διαδοχικά σουτ των Αμπουμπακάρ Καμαρά και Μπρούνο Γκάμα.

Και η μπάλα «τιμώρησε» τον Άρη στο 80’, όταν από ενέργεια του Τομ φαν Βέερτ, ο Σοάρες βρήκε δίχτυα για το 0-1, στην πρώτη ουσιαστικά τελική προσπάθεια του Βόλου. Έξι λεπτά αργότερα, με τους γηπεδούχους να έχουν αφήσει πολλούς χώρους, ο Ζεάν Μπαριέντος βρήκε τον Κορέα που πλάσαρε τον Μάριο Σιαμπάνη για το 0-2.

Σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του ματς, με τον Άρη να γνωρίζει την ήττα έπειτα από δύο σερί επιτυχίες και να χάνει έδαφος στη μάχη των Play Off, σε αντίθεση με τους Θεσσαλούς που μάζεψαν επτά βαθμούς στα τρία τελευταία παιχνίδια τους και σκαρφάλωσαν στη βαθμολογία.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης (Αθηνών)

Κίτρινες: Γκάνεα, Ιτούρμπε – Φερράρι, Άλχο, Μπαριέντος, Σοάρες.

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Σιαμπάνης, Σούντγκρεν (84’ Σάκιτς), Γκάνεα, Ασλανίδης, Μπράμπετς, Ματίγια (72’ Μπερτόγλιο), Εντιαγέ (84’ Μάνος), Μαντσίνι (72’ Ιτούρμπε), Ματέο (59’ Γκάμα), Σάσα, Καμαρά.

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Παπαδόπουλος (46’ Κλέιμαν), Αλχο (73’ Πουρίτα), Ρίνερ (12’ Ρομέρο), Γκουλέν, Φερράρι, Τσοκάνης, Μπαριέντος, Ρεγκατέν, Μπαρτόλο (67’ Κορέα), Ορόζ (46’ Σοάρες), Φαν Βέερτ.

