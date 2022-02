Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Οι λέσχες φιλάθλων να λειτουργούν με ευθύνη των συλλόγων

Μεταξύ άλλων ζήτησε και πολύ αυστηρούς κανόνες για τη λειτουργία τους ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Οι λέσχες φιλάθλων των αθλητικών συλλόγων πρέπει να λειτουργούν με την ευθύνη των ιδίων των συλλόγων, να έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες λειτουργίας με μητρώα μελών και συνεχείς ελέγχους ώστε να μην μπορεί κανένας άλλος να χρησιμοποιεί το όνομα του αθλητικού συλλόγου για να δημιουργήσει ξανά ομάδες χούλιγκαν», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας για την οπαδική βία, μέσα και έξω από τα γήπεδα, στα κεντρικά δελτία ειδήσεων του Alpha και του ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός έστειλε μήνυμα για την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να βάλει τέλος στον χουλιγκανισμό, γι' αυτό η Αστυνομία θα εντείνει τους ελέγχους για να κλείσει όλους τους παράνομους συνδέσμους φιλάθλων, ενώ απηύθυνε κάλεσμα στους αθλητικούς φορείς να συνεργαστούν προκειμένου να επιστρέψουν οι οικογένειες στα γήπεδα.

«Τώρα κρινόμαστε όλοι για την αποφασιστικότητα να βάλουμε τέλος στο χουλιγκανισμό και την εγκληματικότητα μέσα και έξω από τα γήπεδα» δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε: «Η Ελληνική Αστυνομία εντείνει κάθε μέρα πλέον τους ελέγχους, κλείνει τους παράνομους συνδέσμους φιλάθλων. Αναδεικνύει εγκλήματα όπως εμπορία ναρκωτικών οπλοκατοχή και άλλα που έχουν εμφανιστεί σε αυτούς τους συνδέσμους και οδηγεί όλους τους παραβάτες στη δικαιοσύνη. Αλλά δεν φτάνει αυτό, οφείλουμε να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας, πολιτεία και αθλητικοί φορείς για να γυρίσουμε στα γήπεδα οι φίλαθλοι, οι οικογένειες, τα νέα παιδιά χωρίς φόβο».

