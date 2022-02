Αθλητικά

Προμηθέας Πάτρας – ΠΑΟΚ: Παράσταση… για ένα ρόλο

Συμπληρώθηκε το παζλ των συμμετοχών στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ.

Πανηγυρική πρόκριση στο φάιναλ φορ του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των Ανδρών (18-20/2, «Δύο Αοράκια»), πήρε ο Προμηθέας, γράφοντας το όνομά του δίπλα σε αυτά των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, που είχαν ήδη εξασφαλίσει μία θέση στην καταληκτική φάση του θεσμού.

Οι Αχαιοί πέρασαν ένα ήσυχο βράδυ στον εξ αναβολής προημιτελικό και με το τελικό 100-86 επί του ΠΑΟΚ στο «Δ. Τόφαλος», πήραν το «εισιτήριο» και πλέον περιμένουν την κλήρωση των ημιτελικών, που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα (7/2, 13:00), προκειμένου να μάθουν τον αντίπαλο τους στο δρόμο για τον τελικό.

Το εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο του Προμηθέα, όταν εξασφάλισε διαφορά ασφαλείας 25 πόντων και η συντήρηση δυνάμεων στην επανάληψη, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που δεν είχε διάρκεια στα ξεσπάσματα του, οδήγησαν τους Αχαιούς σε μία άνετη πρόκριση.

Συνέχεια στις σπουδαίες εμφανίσεις του έδωσε ο Δημήτρης Αγραβάνης με 27 πόντους, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Τζεράι Γκραντ με 24. Από τον ΠΑΟΚ προσπάθησε ο Ζερμέιν Λοβ με 17, ενώ 15 πρόσθεσε ο Μάρβιν Τζόουνς και 13 ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς.

Τα δεκάλεπτα: 31-18, 60-35, 78-62, 100-86

