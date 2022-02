ΗΠΑ: πυροβολισμοί με νεκρούς στο Μιλγουόκι

Τι αναφέρουν οι αστυνομικές αρχές για το περιστατικό.

εικόνα αρχείου

Ένα ακόμη περιστατικό με πυροβολισμούς συνέβη στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα στο Μιλγουόκι.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, αποτέλεσμα των πυροβολισμών ήταν δύο νεκροί ενώ ακόμη δύο άνθρωποι είναι τραυματισμένοι.

Οι αστυνομικές αρχές, αναφέρουν πως ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση και κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε.

WHAT WE KNOW:

Brown Deer police say 2 people are dead, 2 are injured. All four were shot.



They believe they have the suspect (one of the injured)



A tactical team is still in the building



Officers were shot at in the parking lot from a balcony. No officers injured.@WISN12News https://t.co/0Jt7qdocUL