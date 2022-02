Αθλητικά

Ίντερ – Μίλαν: Ο Ζιρού έβαλε “φωτιά: στο πρωτάθλημα

Ο Γάλλος χτύπησε δις μέσα σε 3 λεπτά την Ίντερ που είχε ξεχάσει τι θα πει εντός έδρας ήττα και τώρα όλα είναι ανοιχτά στην υπόθεση τίτλος.

Με ήρωα τον Ολιβιέ Ζιρού και τον Μάικ Μενιάν να «κρατάει» όρθια την ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο με εξαιρετικές επεμβάσεις, η Μίλαν έκανε τη μεγάλη ανατροπή στο κορυφαίο ντέρμπι της Serie A απέναντι στην Ίντερ (είχε προηγηθεί με το γκολ του Ιβάν Πέρισιτς στο 38΄), υποχρεώνοντας τους «νερατζούρι» στην πρώτη εντός έδρας ήττα τους μετά από 28 ματς!

Ήταν Οκτώβριος του 2020, όταν η Μίλαν είχε νικήσει για τελευταία φορά την «αιώνια» αντίπαλό της με 2-1 στο «Τζουζέπε Μεάτσα» κι έκτοτε η ομάδα του Σιμόνε Ιντσάγκι δεν ήξερε τι θα πει ήττα στην έδρα της. Όλα αυτά μέχρι το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου 2022, όταν η ομάδα του Στέφανο Πιόλι με δύο γκολ του δεινού Γάλλου σκόρερ, στο 75΄ και 78΄ επικράτησε με 2-1, βάζοντας «φωτιά» στο πρωτάθλημα.

Με το «τρίποντο» η Μίλαν πλησίασε στο -1 την πρωτοπόρο Ίντερ, ενώ την ευκαιρία να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής θα έχει και η Νάπολι, αρκεί να νικήσει την Κυριακή (6/02) στην έδρα της Βενέτσια.

Το αήττητο σερί των 14 αγωνιστικών που «έτρεχαν» οι «νερατζούρι» στο πρωτάθλημα διακόπηκε απόψε (η Ίντερ προερχόταν από 9 νίκες και μία μόλις ισοπαλία στα 10 τελευταία παιχνίδια της) από τους «ροσονέρι», οι οποίοι με τη σειρά τους προέρχονταν από δύο ματς χωρίς νίκη (0-0 με την Γιουβέντους και εντός έδρας ήττα-σοκ από την Σπέτσια με 1-2).

Με 10 παίκτες τελείωσε το ματς η Μίλαν, λόγω της αποβολής του Ερνάντες στο 90΄+6 για αντιαθλητικό φάουλ στον Ντάμφρις.

