Αθλητικά

Θεσσαλονίκη: καταδίκη για υπεύθυνο συνδέσμου οπαδών

Ποια ποινή επιβλήθηκε στον άνδρα, ο οποίος είχε συλληφθεί μετά από τις εφόδους αστυνομικών σε λέσχες φιλάθλων.

Ποινή φυλάκισης δύο ετών και τεσσάρων μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 36χρονο, υπεύθυνο συνδέσμου οπαδών, που είχε συλληφθεί, την περασμένη Πέμπτη, κατά τις παράλληλες αστυνομικές έρευνες σε συνολικά 13 λέσχες οπαδών σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Αφορμή είχε σταθεί η δολοφονία του 19χρονου Άλκη, δύο 24ωρα νωρίτερα, στην περιοχή Χαριλάου, αλλά η επιχείρηση στους συνδέσμους δεν συνδεόταν με τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της φονικής επίθεσης.

Ύστερα από πολύωρη ακροαματική διαδικασία, ο 36χρονος υπεύθυνος συνδέσμου οπαδών που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, κρίθηκε ένοχος, χωρίς ελαφρυντικά, για παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες. Ανάμεσα στα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο συγκεκριμένο σύνδεσμο περιλαμβάνονταν λοστοί, μεταλλικά και ξύλινα αντικείμενα, οικοδομικά υλικά κ.ά.

Στην απολογία του ο ίδιος είπε ότι τα συγκεκριμένα αντικείμενα είχαν χρησιμοποιηθεί σε οικοδομικές εργασίες και παρέμειναν εκεί για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση καλλωπισμού του χώρου.

Για αστείους χαρακτηρισμούς έκανε λόγο στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας της έδρας, χαρακτηρίζοντας επικίνδυνα τα παραπάνω ευρήματα.

Σε βάρος του επιβλήθηκε, επίσης, χρηματική ποινή, ενώ με την ίδια απόφαση απαγορεύεται στον 36χρονο να παρακολουθήσει για τα επόμενα δύο χρόνια ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της ομάδας του, στη διάρκεια των οποίων πρέπει να δίνει το παρών στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του.

Ενώπιον του ίδιου Δικαστήριο θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα ένας 43χρονος που είχε συλληφθεί, την ίδια μέρα, ως υπεύθυνος άλλου συνδέσμου οπαδών (στη δυτική Θεσσαλονίκη). Αντιμετωπίζει τις ίδιες πράξεις και, επιπλέον, διώκεται για λειτουργία λέσχης φιλάθλων χωρίς άδεια.