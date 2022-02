Κοινωνία

Κύκλωμα διακίνησης παιδιών από την Ελλάδα στην Γερμανία

Πως δρούσαν τα μέλη της συμμορίας, που είχαν επιστρατεύσει μέχρι και μπέιμπι – σίτερ. Πως έφτασε η Αστυνομία στην αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος.

Μια βλάβη σε αεροπλάνο έδωσε περίπου δυόμισι χρόνια «παράταση δράσης» σε ένα από τα σοβαρά κυκλώματα παράνομης διακίνησης μικρών παιδιών μεταναστών, από την Ελλάδα στην Γερμανία, το οποίο όμως εξαρθρώθηκε τελικά πριν από δύο μέρες, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, που υλοποιήθηκε υπό το συντονισμό της EUROPOL, με τη συμμετοχή αστυνομικών αρχών της Γερμανίας.

Η όλη επιχείρηση, με την κωδική ονομασία, «Operation Hook» εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και του προγράμματος EMPACT, για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών, που ηγείται η χώρα μας. Πρόκειται για κύκλωμα οργανωμένο και στην λεπτομέρεια, αφού διέθετε μέχρι και «δομές» με παιδικά δωμάτια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Γερμανία, με ειδική μπέιμπι σίτερ, καθώς τα παιδάκια ήταν ηλικίας από 3 έως 7 ετών και είχαν ανάγκη από φροντίδα, μέχρι να καταλήξουν στον προορισμό τους.

Για την μεταφορά κάθε παιδιού τα μέλη του κυκλώματος εισέπρατταν από 4.500- 6.000 ευρώ, ενώ διευκόλυναν και ενήλικες για να μεταβούν επίσης στην Γερμανία με διαβατήρια που χρέωναν από 500 έως 1.200 ευρώ το ένα. Συνελήφθη, εκτός των άλλων, στην Αθήνα, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ένας 41χρονος Σύρος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ακόμα 5 αλλοδαπούς, από τους οποίους οι 2 είναι μόνιμοι κάτοικοι Γερμανίας. Επίσης αναζητείται μια ακόμα γυναίκα, που έχει εκδοθεί σε βάρος της Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τη συμμετοχή της σε παράνομες προωθήσεις μεταναστών.

Από το υλικό που συγκεντρώθηκε προέκυψε η εμπλοκή του διεθνικού εγκληματικού δικτύου σε τουλάχιστον 10 υποθέσεις, παράνομης διακίνησης μεταναστών, προωθώντας συνολικά 7 ανήλικους και 5 ενήλικες μετανάστες, με τελικό προορισμό τη Γερμανία. Η εξάρθρωση του κυκλώματος, που είχε μια μυθιστορηματική εξέλιξη, αποτελεί ουσιαστικά επιτυχία των ελληνικών αρχών, καθώς, τον Σεπτέμβριο του 2019, είχαν την πληροφορία για μεταφορά ενός κοριτσιού 3 ετών, από μια νεαρή γυναίκα από την Συρία, η οποία το παρέλαβε από την Αθήνα και μετέβαιναν αεροπορικώς στην Γερμανία.

Η ΕΛ.ΑΣ ενημέρωσε τις γερμανικές αρχές να την ελέγξουν, αλλά από μια απρόσμενη εξέλιξη, η σύλληψη της ματαιώθηκε και μαζί με αυτή και η αποκάλυψη του κυκλώματος. Το αεροπλάνο έπαθε βλάβη κατά τη διάρκεια της πτήσης και αναγκάστηκε να προσγειωθεί στην Ιταλία, απ' όπου η γυναίκα κατάφερε με άλλο τρόπο να μεταφέρει το κοριτσάκι στον προορισμό του, αποφεύγοντας τον έλεγχο στο γερμανικό αεροδρόμιο. Αυτό ωστόσο αποτέλεσε την αρχή για το «ξήλωμα» του κυκλώματος, καθώς η γυναίκα μπήκε στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών στην Γερμανία και διαπιστώθηκε ότι έκανε συχνά σύντομα ταξίδια στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια 26χρονη, νόμιμη κάτοικο Γερμανίας μητέρα ενός παιδιού, η οποία είχε καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς έκανε τις μεταφορές των παιδιών εμφανιζόμενη ως μητέρα τους, είτε με τα στοιχεία του πραγματικού παιδιού της, είτε με άλλα στοιχεία. Επίσης μετέφερε στον αρχηγό της οργάνωσης τα έγγραφα που χρησιμοποιούσαν για κάθε παιδί, ή και για τους γονείς τους, οι οποίοι είχαν την ελπίδα ότι θα τα ακολουθούσαν κάποια στιγμή.

Τα έγγραφα που χρησιμοποιούσαν τα αγόραζαν στη μαύρη αγορά από νόμιμους μετανάστες στην Γερμανία. Μεταξύ αυτών που κατηγορούνται ως βασικό στέλεχος της οργάνωσης είναι και ένας ακόμα Σύρος 32 ετών, ο οποίος αγόραζε τα έγγραφα και ταυτόχρονα παραλάμβανε στην Γερμανία τα παιδάκια από την 26χρονη και τα φιλοξενούσε προσωρινά. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το «στρατηγείο» της οργάνωσης ήταν ένα διαμέρισμα 120 τ.μ. στον 'Αγιο Παντελεήμονα, που νοίκιαζε ένας 41χρονος Σύρος, ο οποίος φέρεται ως ηγετικό στέλεχος. Στο διαμέρισμα αυτό είχε διαμορφώσει ένα δωμάτιο για προσωρινή φιλοξενία των παιδιών, ενώ είχε και μία γυναίκα επίσης από την Συρία, η οποία είχε ρόλο μπέιμπι σίτερ για όσο διάστημα έμεναν εκεί.

Η μεταφορά γινόταν αεροπορικώς από τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, απευθείας για Γερμανία, ή μέσω Ισπανίας, Ελβετίας και Ιταλίας, είτε με πλοίο από την Ηγουμενίτσα στην Ιταλία και από εκεί με διάφορα μέσα για Γερμανία. Όπως έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή, ο τελικός προορισμός των παιδιών ήταν συνήθως κάποιοι συγγενείς στην Γερμανία, αλλά ενδεικτικό της αγωνίας των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους κάπου που πίστευαν ότι θα είχαν ένα καλύτερο μέλλον, είναι ότι έπαιρναν το ρίσκο να καταλήξουν σε κάποιες δομές φιλοξενίας στην Γερμανία, κάτι που συνέβη σε κάποιες περιπτώσεις. Για την υπόθεση έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία η γερμανική κοινή γνώμη, καθώς εκτενές δημοσίευμα έχει η εφημερίδα BILD, μνημονεύοντας τις ενέργειες της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι έρευνες συνεχίζονται στην Ελλάδα για τυχόν και άλλα μέλη της οργάνωσης, καθώς και από την EUROPOL, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν παρακλάδια και σε άλλες χώρες.