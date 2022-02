Υγεία - Περιβάλλον

Πιστοποιητικά εμβολιασμού: “Ανεμβολίαστοι” από Δευτέρα όσοι δεν έχουν κάνει τρίτη δόση

Λήγει αύριο η παράταση για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Πού δεν θα έχουν πρόσβαση όσοι δεν έχουν λάβει την τρίτη δόση.

Αύριο Δευτέρα 7η Φεβρουαρίου λήγει η μικρή παράταση στην χρονική ισχύ του πιστοποιητικού εμβολιασμού η οποία είχε δοθεί λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι ενήλικοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχουν περάσει 7 μήνες έως και την 7η Φεβρουαρίου, θα πρέπει να έχουν κάνει την αναμνηστική δόση, αλλιώς από αύριο θα λογίζονται ως ανεμβολίαστοι.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε μικρή παράταση μιας εβδομάδας στη λήξη του πιστοποιητικού, λόγω των προβλημάτων στην εκτέλεση των ραντεβού εμβολιασμού τις ημέρες του χιονιά.

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι «λόγω του ότι στην κακοκαιρία δεν μπόρεσαν πολλοί συμπολίτες μας που είχανε προγραμματίσει το ραντεβού τους για εμβολιασμό, να εμβολιαστούν, δίνεται παράταση ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού από την 31η Ιανουαρίου έως και την 7η Φεβρουαρίου».

Πρόσφατα άλλαξε ο τρόπος έκδοσης του πιστοποιητικού νόσησης. Οι εμβολιασμένοι πρέπει να έχουν θετικό rapid test για να εκδίδουν πιστοποιητικό νόσησης, ενώ οι ανεμβολίαστοι χρειάζονται θετικό μοριακό έλεγχο PCR για να εκδώσουν πιστοποιητικό νόσησης.

Εξάλλου από αύριο Δευτέρα 7η Φεβρουαρίου όσοι ταξιδιώτες διαθέτουν ενεργό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό –έχει ισχύ 9 μηνών– δεν θα υποχρεούνται να κάνουν rapid ή PCR τεστ για να μπουν στην Ελλάδα. Το μέτρο αφορά στους εμβολιασμένους, ενώ για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, ισχύει ό,τι ίσχυε: θα πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ για να μπουν στη χώρα.

Σε δήλωση του ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στην ΕΡΤ ανέφερε πως « από τη Δευτέρα 7η Φεβρουαρίου, η είσοδος στη χώρα, για όσους έχουν ενεργό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, θα γίνεται χωρίς υποχρεωτικό τεστ».

Ως σήμερα Κυριακή 6η Φεβρουαρίου, όλοι όσοι ταξίδευαν προς την Ελλάδα, έπρεπε να διαθέτουν αρνητικό μοριακό τεστ που έχει διενεργηθεί εντός 72 ωρών ή να έχουν διαγνωστεί αρνητικοί σε rapid test 24 ώρες πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Ακόμη, από αύριο Δευτέρα 7η Φεβρουαρίου διατηρούνται σε ισχύ για ακόμη μια εβδομάδα τα υφιστάμενα μέτρα για την αποτροπή της διασπορά του νέου κορονοϊού (ως και τη Δευτέρα 14η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00). Από την 31η Ιανουαρίου απελευθερώθηκε το ωράριο λειτουργίας εστιατορίων και χώρων διασκέδασης, επιτράπηκε ξανά η μουσική, ωστόσο οι χώροι αυτοί υποχρεούνται να λειτουργούν μόνο με καθήμενους με αποστάσεις και 6 άτομα ανά τραπέζι το μέγιστο. Η είσοδος σε εστίαση και διασκέδαση εξακολουθεί να επιτρέπεται μόνο σε πλήρως εμβολιασμένους και όσους νόσησαν τους τελευταίους 3 μήνες.

Για επιπλέον χαλάρωση των μέτρων ερωτήθηκε η καθηγήτρια παιδιατρικής Β. Παπαευαγγέλου στην πιο πρόσφατη ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας. Απάντησε ότι ήδη «γίνεται κουβέντα για το πώς θα ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά του αν θα αρχίσει (επιπλέον χαλάρωση) τι θα εισηγηθούμε εμείς σαν Επιτροπή. Αν είμαστε έτοιμοι να εισηγηθούμε κάποια χαλάρωση, από πού θα ξεκινήσουμε. Γιατί από τη μια βλέπουμε μπροστά μας με αισιοδοξία ότι θα υπάρξει σταδιακά μια αποκλιμάκωση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, από την άλλη υπάρχει πολύ μεγάλη διασπορά, πολύ μεγάλος όγκος ενεργών κρουσμάτων. 140.000 συνάνθρωποί μας αυτή τη στιγμή έχουν τον ιό και δυνητικά μπορούν να τον μεταδώσουν, τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς».

Συνεπώς θέλει σκέψη, πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εμβολιασμένοι και έχουν ανάγκη να χαλαρώσουν. «Βλέπουμε και άλλες χώρες ευρωπαϊκές να χαλαρώνουν (τα μέτρα). Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, τα υπέρ και τα κατά, να μην δώσουμε λάθος μηνύματα» κατέληξε η κυρία Παπαευαγγέλου.

