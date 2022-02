Οικονομία

ΟΑΕΔ: 11 προγράμματα για 86000 νέες θέσεις εργασίας

Τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για το 2022 με στόχο τη δημιουργία 86.000 νέων θέσεων εργασίας.

«Μετά το ρεκόρ των 50.000 νέων θέσεων εργασίας, που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο ΟΑΕΔ ξεκίνησε το 2022 εξίσου δυναμικά, με την υλοποίηση μιας "νέας γενιάς" ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με 86.000 επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Οι δράσεις αυτές αφενός βοηθούν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν το προσωπικό τους και αφετέρου δίνουν την ευκαιρία σε ανέργους να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για 11 νέα προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και του ΕΣΠΑ, που επιδοτούν την πρόσληψη ανέργων σε 62.000 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, με προϋπολογισμό που θα ξεπεράσει τα 580 εκατ. ευρώ, καθώς και οκτώ ανοικτά προγράμματα με 24.000 νέες θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα, ο κ. Πρωτοψάλτης αναφέρει ότι, ήδη, στις 17 Ιανουαρίου, ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το πρώτο από τα 11 νέα προγράμματα, το οποίο αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών, στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά, καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με έμφαση στις γυναίκες. Με συνολικό προϋπολογισμό 26 εκατ. ευρώ, το 12μηνης διάρκειας πρόγραμμα επιχορηγεί κάθε πρόσληψη με ποσά που κυμαίνονται από 467 ευρώ μηνιαία (5.598 ευρώ ετήσια) για ανέργους 50 ετών και άνω, έως 700 ευρώ μηνιαία (8.397 ευρώ ετήσια) για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται, μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου.

Στις 27 Ιανουαρίου, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον Γ΄ κύκλο επιδότησης 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω. Η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες και τα ποσά της επιχορήγησης κυμαίνονται από 473 ευρώ μηνιαία (5.676 ευρώ ετήσια) για ανέργους, ηλικίας έως και 49 ετών, έως 710 ευρώ μηνιαία (8.520 ευρώ ετήσια) για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω.

Επιπλέον, συνεχίζονται, μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων 30 ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες, συνολικού προϋπολογισμού 32 εκατ. ευρώ, στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης, με ποσά επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών που κυμαίνονται από 467 ευρώ μηνιαία (5.598 ευρώ ετήσια) για ανέργους, ηλικίας 30-49 ετών, έως 700 ευρώ μηνιαία (8.397 ευρώ ετήσια) για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν την αίτησή τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ependyseis.gr/mis). Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την κατηγορία ανέργου, την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη. Στις παραπάνω δράσεις δεν υπάρχει δέσμευση απασχόλησης, μετά το τέλος του προγράμματος και προβλέπονται απλουστευμένες και ταχύτερες διαδικασίες ένταξης και αποπληρωμής, ενώ στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.

Ταυτόχρονα, υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή και, συγκεκριμένα, πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης, συνολικού προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ, καθώς και πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 2.000 νέων ανέργων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (1.450 θέσεις) και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (550 θέσεις), συνολικού προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ.

Ανοικτά παραμένουν και τα προγράμματα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών, απασχόλησης ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας, καθώς και το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες, που δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση και να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας.

Τα νέα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ περιλαμβάνουν δράσεις απασχόλησης για:

20.000 νέους ανέργους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (για 7 μήνες, 100% επιδότηση).

10.000 μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας (12-18 μήνες, 653-746 ευρώ μηνιαία επιδότηση).

10.000 άνεργους που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας (12-24 μήνες, 700–750 ευρώ μηνιαία επιδότηση).

5.000 άνεργους στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες (15 μήνες, 700 ευρώ μηνιαία επιδότηση).

4.000 άνεργους για δημιουργία επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία (12 μήνες, 14.800 ευρώ επιδότηση).

3.400 ανέργους στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης (12-18 μήνες, έως 933 ευρώ μηνιαία επιδότηση).

Πρωτοψάλτης: Οι δράσεις βοηθούν τις επιχειρήσεις και δίνουν ευκαιρία σε ανέργους να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, υπογραμμίζει: «Ο ΟΑΕΔ εστιάζει στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, αξιοποιώντας την ευρεία εργαλειοθήκη και τεχνογνωσία του, για να στηρίξει τους ανέργους και ιδιαίτερα όσους αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια εργασιακής επανένταξης, όπως είναι οι νέοι, οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, οι γυναίκες, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", ο ΟΑΕΔ προχωράει στην υλοποίηση νέων στοχευμένων προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας που προσφέρουν ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργήσουν νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ο ρόλος του ΟΑΕΔ είναι κομβικός για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και γι' αυτό οι δράσεις μας έχουν στο επίκεντρο την ταχύτερη ένταξη ή επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας και όχι μόνο την προσωρινή οικονομική στήριξή τους, μέσω παροχών».

