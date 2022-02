Πολιτική

Δολοφονία Άλκη: Το μήνυμα του Μαργαρίτη Σχοινά

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Άλκης. Άφησε στη μνήμη του ένα κίτρινο τριαντάφυλλο

«Η βία, ο φανατισμός και το μίσος των λίγων δε θα μας λυγίσουν», είναι το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο, όπου δολοφονήθηκε ο 19χρονος Άλκης στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης και άφησε στη μνήμη του ένα κίτρινο τριαντάφυλλο.

Αμέσως μετά σε ανάρτησή του στο Twitter ο κύριος Σχοινάς έγραψε: «Ένα κίτρινο τριαντάφυλλο στη μνήμη του Άλκη σήμερα στο Χαριλάου.

Οι πολλοί που αγαπάμε και υπηρετούμε τον αθλητισμό είμαστε πιο δυνατοί.»

Η βία, ο φανατισμός και το μίσος των λίγων δε θα μας λυγίσουν. pic.twitter.com/5Ul29dqKVU

