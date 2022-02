Κοινωνία

Δολοφονία αστυνομικών στου Ρέντη: οργή στις οικογένειες για την άρνηση αποζημίωσης (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 η μητέρα ενός των ανδρών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έπεσαν νεκροί σε συμπλοκή με κακοποιούς. Με ποιο σκεπτικό, πρωτοδίκως απορρίφθηκε η αγωγή κατά του Δημοσίου.

«Θέλουμε να αναδειχθούν οι ευθύνες αυτών που έδιναν τις εντολές και έστειλαν τα παιδιά μας στον θάνατο. Δεν μπορεί να μην φταίει κανείς… Δεν υπήρχε επαρκής εξοπλισμός, αλλά και οι δυνάμεις που εστάλησαν… δεν μπορεί να πάνε τόσες μηχανές για να αντιμετωπίσουν καλάσνικοφ», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», η μητέρα ενός εκ των αστυνομικών, που σκοτώθηκαν στην διάρκεια καταδίωξης κακοποιών στου Ρέντη, καταγγέλλοντας παντελή έλλειψη οργάνωσης της επιχείρησης καταδίωξης των δραστών της ένοπλης ληστείας, καθώς και ελλιπή εκπαίδευση και την μη παροχή κατάλληλου εξοπλισμού στις Ομάδες ΔΙ.ΑΣ.

«Εγώ ξέρω ότι αυτό που βιώνω, εύχομαι να το μην το βιώσει καμία άλλη μάνα. Η απώλεια των παιδιών μας είναι παντοτινή και ο πόνος μας καθημερινός και δεν ξεχνιέται», είπε η κ. Σεβαστιανή Ευαγγελινέλη, σχολιάζοντας την πρωτόδικη δικαστική απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα για αποζημίωση των οικογενειών των νεκρών αστυνομικών.

Οι πρωτόδικες αποφάσεις επί των αγωγών για ψυχική οδύνη που υπέβαλλαν οι οικογένειες, απορρίφθηκαν με το σκεπτικό ότι ο θάνατός των αστυνομικών σχετίζεται με την «αιφνιδιαστική δράση και επίθεση των κακοποιών, δηλαδή σε αστάθμητο παράγοντα, άρρηκτα συνδεδεμένο με την επικινδυνότητα του αστυνομικού επαγγέλματος».

«Τις πρώτες ημέρες που έχασα το παιδί μου, ερχόντουσαν στελέχη με θέσεις στην Αστυνομία και πολιτικοί και μου έλεγαν “τα παιδιά σας ΄φύγαν άδικα, τα έστειλαν σαν πρόβατα στην σφαγή”. Στην προσπάθεια τους να μην ρίξουν το φταίξιμο στην υπηρεσία, πλέον έχει αλλάξει ρότα ο λόγος τους», είπε, μη μπορώντας να κρύψει την συγκίνηση της η χαροκαμένη μάνα.

Στις 15 Φεβρουαρίου, ενώπιον του 19ου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, συζητούνται οι εφέσεις της οικογένειας του Ιωάννη Ευαγγελινέλη, καθώς και της οικογένειας του Γεωργίου Σκυλογιάννη, που σκοτώθηκαν στην μοιραία συμπλοκή με τους κακοποιούς, το 2011, στου Ρέντη.

