Παγώνη - Βασιλακόπουλος Vs Γιαννάκος για εμβολιασμούς και υγειονομικούς (βίντεο)

Οι προβλέψεις για το Πάσχα, οι εκκλήσεις προς τους ανεμβολίαστους και το αίτημα για επιστροφή στα νοσοκομεία όσων υγειονομικών δεν έχουν κάνει εμβόλιο.

«Βάσει των δεδομένων που έχουμε μέχρι τώρα στα χέρια μας από τις επιδημιολογικές μελέτες και από όσα βλέπουμε καθημερινά στα νοσοκομεία μας σε όλη την Ελλάδα, οι δύο σκληροί δείκτες, των θανάτων και των ασθενών στις ΜΕΘ, θα συνεχίσουν να είναι υψηλά τις επόμενες εβδομάδες, με πολύ αργή αποκλιμάκωση», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» η Ματίνα Παγώνη.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), είπε πως «με τα σημερινά δεδομένα, θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό και με ψήσιμο αρνιού, αλλά θα πρέπει εν τω μεταξύ, να πειστούν όλοι οι ανεμβολίαστοι να πάνε να κάνουν το εμβόλιο».

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ, Θόδωρος Βασιλακόπουλος επεσήμανε πως «είναι λάθος ο τρόπος της απόκτησης ανοσίας με φυσική νόσηση, θρηνώντας δεκάδες νεκρούς κάθε ημέρα», σημειώνοντας πως «αν εμβολιάζονταν όλοι, οι νεκροί θα ήταν 10-15 την ημέρα».

Στην συζήτηση στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος υποστήριξε πως «Θα είχαμε πολύ λιγότερους νεκρούς, εάν ήταν καλύτερα οργανωμένο το σύστημα στην πρωτοβάθμια και στην νοσοκομειακή περίθαλψη», αναφέροντας πως πάνω από 4.000 υγειονομικοί είναι σε αναστολή σύμβασης καθώς είναι ανεμβολίαστοι, αλλά και ότι «τρεις χιλιάδες εργαζόμενοι στα νοσοκομεία νοσούν από κορονοϊό και εκατοντάδες εξ αυτών εργάζονται, λόγω των επικίνδυνων οδηγιών του ΕΟΔΥ», αναφέροντας τις σχετικές προβλέψεις στο πρωτόκολλο.

Στο πλαίσιο της συζήτησης προέκυψε διαφωνία που ανέβασε τους τόνους, με αφορμή μια αποστροφή του κ. Γιαννάκου για τον βαθμό προστασίας που προσφέρει το εμβόλιο έναντι του κορονοϊού.

