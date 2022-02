Κοινωνία

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ εναντίον των ΜΑΤ

'Εριξαν βόμβες μολότοφ σε αστυνομικούς. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε ένα αυτοκίνητο

Ομάδα ατόμων επιτέθηκε τα ξημερώματα σε διμοιρία των ΜΑΤ, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα άτομα αυτά έριξαν βόμβες μολότοφ, στις 02:45, σε αστυνομικούς που βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Ναυαρίνου και Διδότου.

Από την επίθεση δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ κάηκε ένα όχημα.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε μια σύλληψη.

