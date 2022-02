Αθλητικά

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: με Τσιόβολου το “ποδαρικό” για την Ελλάδα

Τι δηλώνει η πρωταθλήτρια, η οποία είναι το πρώτο μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας που “ρίχνεται στην μάχη” των 24ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Μένια Τσιόβολου είναι το πρώτο μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής ομάδας που θ’ αγωνισθεί στους 24ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Πεκίνο 2022». Η πρωταθλήτρια του αλπικού σκι, θ’ αγωνισθεί αύριο Δευτέρα (07/02) στο αγώνισμα της Γιγαντιαίας Τεχνικής Κατάβασης (Run 1& Run 2).

Η 21χρονη Μαρία-Ελένη Τσιόβολου (γεννήθηκε στον Βόλο στις 7 Ιανουαρίου 2001), που είναι αθλήτρια του ΕΟΣ Βόλου και φοιτήτρια της Ιατρικής, μίλησε για την πρώτη της συμμετοχή στην κορυφαία διοργάνωση των χειμερινών αθλημάτων, τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και τους στόχους της:

«Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου, είμαι πολύ υπερήφανη που εκπροσωπώ την χώρα μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αύτό είναι άλλωστε το όνειρο κάθε αθλητή. Αποτελεί ύψιστη τιμή όχι τόσο σε επίπεδο ατομικό, αλλά κυρίως διότι εκπροσωπείς ένα ολόκληρο Έθνος.

Θέλω να κάνω μια πολύ καλή εμφάνιση και να καταφέρω να πετύχω το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει κάνει μέχρι σήμερα μια Ελληνίδα στο αλπικό σκι. Αυτό θα ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Συμμετείχα σε πολλούς αγώνες το τελευταίο δίμηνο και είμαι έτοιμη να προσπαθήσω για το καλύτερο».

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της Μένιας Τσιόβολου στη Κίνα:

Δευτέρα 07/02: Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση (Run 1 & Run 2)

Τετάρτη 09/02: Τεχνική Κατάβαση (Run 1 & Run 2)