Αθλητικά

Super League: Αναβλήθηκε κι άλλο παιχνίδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κορoνοϊός «χτύπησε» και πάλι τη Super League.

Την αναβολή ακόμη μίας αναμέτρησης της 22ης αγωνιστικής ανακοίνωσε η Super League, καθώς μετά το Λαμία-Αστέρας Τρίπολης δεν θα γίνει ούτε το Ατρόμητος-ΟΦΗ λόγω κρουσμάτων κορονοϊού που εντοπίστηκαν στην ομάδα του Περιστερίου.

Η σχετική ενημερώση αναφέρει τα εξής:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΟΦΗ στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super League Interwetten, αναβάλλεται, για προληπτικούς λόγους, μετά τη διαπίστωση θετικών κρουσμάτων COVID-19 σε ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ.

Σε εφαρμογή όσων προβλέπονται στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων, αποφασίστηκε η αναβολή του αγώνα, καθώς η απαρέγκλιτη τήρηση του πρωτοκόλλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των αγώνων, ενώ βάσει όσων προβλέπονται έχουν ήδη ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ και η Υγειονομική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και έχει γίνει άμεση απομόνωση των κρουσμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων, δεδομένου ότι η διαφύλαξη της υγείας όλων των εμπλεκομένων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Super League».

Ειδήσεις σήμερα:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: η ημέρα που ξεκληρίστηκε η κορυφαία ομάδα

Δολοφονία αστυνομικών στου Ρέντη: οργή στις οικογένειες για την άρνηση αποζημίωσης (βίντεο)

Νίκαια: Φωτιά από σπίτι επεκτάθηκε σε αυτοκίνητα και μηχανές