Ανδρουλάκης: το Κίνημα δεν πολιτεύεται με… μεζούρα

Διμέτωπη επίθεση σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο οποίος αναφέρεται στην δημοσκοπική άνοδο του κόμματος και την τακτική της πολιτικής του.

Στα πρώτα βήματα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής μετά την αλλαγή ηγεσίας, στην Σοσιαλδημοκρατία και στην ευρωπαϊκή μεταστροφή, αλλά και στην πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα που φουντώνει, όπως αναφέρει, λόγω της δημοσκοπικής ανόδου του Κινήματος, αναφέρεται σε δήλωση του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, στην δήλωση του, στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα της Κυριακής» δίνει απάντηση και σε όσους βλέπουν το κόμμα να «κλίνει» προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Όλη η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

"Η κοινωνία μας δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες μικρές ή μεγάλες κρίσεις που η κυβέρνηση συνεχώς αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει, όπως πρόσφατα με την κακοκαιρία. Παράλληλα η αξιωματική αντιπολίτευση δεν αποτελεί σε καμία των περιπτώσεων αξιόπιστη εναλλακτική, γιατί κινείται ευκαιριακά, χωρίς σχέδιο.

Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, η παράταξή μας κάνει τα πρώτα βήματα της νέας εποχής. Με λόγο αξιόπιστο, λόγο προγραμματικό, που αγκαλιάζει m αγωνίες του ελληνικού λαού για καλύτερες μέρες.

Άλλωστε, σε όλη την Ευρώπη, οι ιδέες της Σοσιαλδημοκρατίας επιστρέφουν δυναμικά για να προσφέρουν λύσεις για τις ανισότητες τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ισχυρό κοινωνικό κράτος.

Το Κίνημά μας βρέθηκε ταχύτατα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και είναι λογικό όταν αυτό ενισχύεται ενώ οι κύριοι πολιτικοί μας αντίπαλοι χάνουν δυνάμεις.

Το Κίνημά μας δεν τηρεί ίσες αποστάσεις από κανέναν. Είμαστε απέναντι σε όποιον προσβάλλει τη δημοκρατία και τους θεσμούς της, από όπου κι αν προέρχεται. Δεν πολιτευόμαστε με μεζούρα, δεν έχουμε επιλεκτικές ευαισθησίες.

Απέναντι στις τοξικές και άγονες συγκρούσεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραβάλλουμε τη θετική μας πολιτική πρόταση. Επιμένουμε στη δική μας αυτόνομη πορεία και την προοδευτική μας ταυτότητα.

Δεν διαπραγματευόμαστε τις αξίες και τις θέσεις μας. Θα συνεχίσουμε στον δρόμο της ευθύνης και της δημιουργικής αντιπολίτευσης. Με προτάσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Για αξιοπρέπεια στη ζωή του πολίτη.

Η πολιτική επιστρέφει".

