Πολιτική

Πέθανε η Μίκα Κουτσιλέου

Έφυγε από τη ζωή η Μίνα Κουτσιλέου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και συνεργάτες της.

Έφυγε από τη ζωή σήμερα, σε ηλικία 83 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, η πρώην Γενική Γραμματέας Ισότητας και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Μαρία-Νίκη (Μίκα) Κουτσιλέου.

Ιδρυτικό μέλος του κόμματος, υπήρξε μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, από την πρώτη σύνθεσή της μέχρι το 2000, όταν και αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική.

Στενή συνεργάτης του Γιώργου Γεννηματά διετέλεσε επίσης Ειδική Γραμματέας Πρόνοιας (1985-89), καθώς και μέλος της αρχικής ομάδας σχεδιασμού του ΕΣΥ, ως σύμβουλος του Παρασκευά Αυγερινού.

Σημαντική μορφή του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών. Στον επαγγελματικό στίβο διέπρεψε ως δικηγόρος, ενώ υπήρξε μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και νομική του σύμβουλος.

Την τελευταία της πνοή άφησε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό όπου νοσηλευόταν, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Ήταν παντρεμένη με τον δικηγόρο Γιάννη Κουλαξή με τον οποίον και απέκτησε δύο γιους.

ΚΙΝΑΛ: Αποχαιρετούμε μια σπουδαία αγωνίστρια

Σε ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής, αναφέρεται:

"Αποχαιρετούμε σήμερα μια αγαπημένη συντρόφισσα, αγωνίστρια και φεμινίστρια, τη Μίκα Κουτσιλαίου. Ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, από την πρώτη σύνθεσή της μέχρι το 2000, όταν και αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική. Μεταξύ άλλων, η Μίκα Κουτσιλαίου διετέλεσε Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων (1997-1999) και Ειδική Γραμματέας Πρόνοιας (1985-89), καθώς και μέλος της αρχικής ομάδας σχεδιασμού του ΕΣΥ και σύνταξης του αντίστοιχου νόμου ίδρυσής του.

Πάνω απ’ όλα όμως, η Μίκα ήταν μια σπουδαία γυναίκα που με τις γνώσεις, το ήθος, τους αγώνες της, αλλά και την προσφορά της στο γυναικείο κίνημα, συνεισέφερε τα μέγιστα στην άρση των έμφυλων διακρίσεων.

Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της".

