Οπαδική βία - Νέα καταγγελία: Αυτό που με χωρίζει από τον Άλκη, είναι η τύχη

Θύμα οπαδικής βίας στα Χανιά περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια χούλιγκανς μέσα στη μέση του δρόμου ...

Άλλη μια καταγγελία ενός νεαρού, που έπεσε θύμα οπαδικής βίας στα Χανιά, έγινε γνωστή τις τελευταίες ώρες, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση κατά του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη.

Ο Νίκος Νούλας δέχτηκε την επίθεση πριν από περίπου ένα μήνα. Συγκεκριμένα, χούλιγκαν τον πλησίασαν, λίγες ώρες πριν την Πρωτοχρονιά, και με πρόσχημα την οπαδική του προτίμηση, άρχισαν να τον ξυλοκοπούν χωρίς έλεος.

Όπως καταγγέλλει ο νεαρός, ήταν 30 Δεκεμβρίου και ώρα 22:45, όταν περπατούσε στην οδό Σκαλίδη, στο κέντρο των Χανίων. Δύο άγνωστοι τον πλησίασαν και του επιτέθηκαν λεκτικά στην αρχή. Έπειτα, άρχισαν να τον χτυπούν.

Σύμφωνα με τον νεαρό, μέσα σε όλη την παράνοια φώναζαν συνθήματα ομάδας. Όταν περαστικοί είδαν τον Νίκο πεσμένο στο πεζοδρόμιο, οι οπαδοί τους απείλησαν. «Όρθιος αλλά και πεσμένος έφαγα πολλές κλωτσιές και μπουνιές αποκλειστικά στο κεφάλι» γράφει χαρακτηριστικά ο Νίκος. «Παρακάλεσα να σταματήσουν, αλλά μάταια»

«Αυτό που χωρίζει εμένα από τον Άλκη και τον κάθε δολοφονηθέντα είναι η τύχη. Ότι οι τύποι που μου την έπεσαν δεν κρατούσαν μαχαίρια κι ότι δεν μου προκλήθηκαν βαριά σωματικά τραύματα. Τα ψυχικά είναι άλλη υπόθεση» είπε.

«Με την πρώτη μπουνιά δεν αντέδρασα, φώναξα ήρεμα, κάπως αιφνιδιάστηκα. Συνέχισαν όμως με συνεχόμενα χτυπήματα. Με έριξαν κάτω, χτύπησα το κεφάλι μου στο πεζοδρόμιο αλλά αυτοί συνέχισαν να με χτυπάνε και πεσμένο, κυρίως στο κεφάλι» τονίζει χαρακτηριστικά στο Οpen.

Ο 23χρονος χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο για να φροντίσει τα πολλά τραύματά του.

