Αθλητικά

Επεισόδια σε αγώνα στην Χαλκιδική: Τραυματίες παίκτης και προπονητής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εικόνες ντροπής σε ποδοσφαιρικό αγώνα λίγες ημέρες μετά την δολοφονία του Άλκη.

Ένταση επικράτησε σε αναμέτρηση του Σαββάτου ανάμεσα στον Άρη Κασσανδρείας και τον Ανθεμούντα Γαλάτιστας στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες στην αστυνομία, στο 70ο λεπτό του αγώνα το μεσημέρι του Σαββάτου στο δημοτικό στάδιο Κασσανδρείας και πιθανόν μετά από μια απόφαση του διαιτητή, ξεκίνησε συμπλοκή ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και παράγοντες των δύο ομάδων.

Δύο άτομα, ένας παίκτης του 'Αρη Κασσανδρείας και ο προπονητής του Ανθεμούντα Γαλάτιστας κατήγγειλαν τον τραυματισμό τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου για προληπτικές εξετάσεις.

Η υπόθεση ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Κασσανδρείας και έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας.

Τραγική ειρωνεία το γεγονός πως πριν από τον αγώνα κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη.

Βίντεο: protothema

Ειδήσεις σήμερα:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: η ημέρα που ξεκληρίστηκε η κορυφαία ομάδα

Δολοφονία αστυνομικών στου Ρέντη: οργή στις οικογένειες για την άρνηση αποζημίωσης (βίντεο)

Νίκαια: Φωτιά από σπίτι επεκτάθηκε σε αυτοκίνητα και μηχανές