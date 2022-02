Πολιτική

Μαξίμου: Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για τη βία στον αθλητισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δολοφονία του 19χρονου Άλκη, έχει κινητοποιήσει τις Αρχές, αλλά και την κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες.

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη βία στον αθλητισμό θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.

Η δολοφονία του 19χρονου φιλάθλου του Άρη, Αλκιβιάδη Καμπανού, στη Θεσσαλονίκη έχει κινητοποιήσει τις Αρχές, αλλά και την κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: η ημέρα που ξεκληρίστηκε η κορυφαία ομάδα

Δολοφονία αστυνομικών στου Ρέντη: οργή στις οικογένειες για την άρνηση αποζημίωσης (βίντεο)

Νίκαια: Φωτιά από σπίτι επεκτάθηκε σε αυτοκίνητα και μηχανές