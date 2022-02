Αθλητικά

ΑΕΚ – Απόλλων Σμύρνης: Καθάρισε… ο Αραούχο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η προβληματική στο πρώτο ημίχρονο ΑΕΚ, έγινε άλλη ομάδα στην επανάληψη και βύθισε ακόμη περισσότερο τον ουραγό Απόλλωνα.

Με τρία γκολ στο β΄ ημίχρονο, η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του ουραγού Απόλλωνα, στην πρώτη της νίκη μετά από τρεις διαδοχικές εντός έδρας ήττες. Το ματς έγινε στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Super League και σκόρερ της Ένωσης ήταν οι Αραούχο (52΄,71΄), Τσούμπερ (67΄).

Μέχρι να ανοίξει το σκορ, η ΑΕΚ παρουσίασε τις γνωστές παθογένειες των τελευταίων αγώνων. Ίσως, μάλιστα, να ήταν ακόμα χειρότερη αν αναλογιστεί κανείς τη δυναμικότητα του αντιπάλου, αλλά και το γεγονός ότι -σε αντίθεση με τα προηγούμενα εντός έδρας ματς- η Ένωση δεν μπορούσε να δημιουργήσει φάσεις στο πρώτο μισό του αγώνα.

Οι απουσίες (Μάνταλος, Σιμόες, Βράνιες, Τζαβέλλας, Στάνκοβιτς) για ακόμα μια φορά σίγουρα έπαιξαν ρόλο, αλλά αυτό έχει πάψει να αποτελεί δικαιολογία. Έτσι, μετά από ένα νωθρό πρώτο ημίχρονο με μοναδική ευκαιρία μία «διπλή» με Αραούχο στο 41΄, ο Απόλλων ήταν αυτός που μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού.

Πρώτα ο Σίγκνιεβιτς στο 48΄ είδε τη μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ στο σουτ που επιχείρησε και αμέσως μετά στο 51΄ ο ίδιος παίκτης βγήκε στην «πλάτη» της άμυνας και πρόλαβε τον Τσιντώτα, ο οποίος όμως απέκρουσε ενστικτωδώς.

Για την ΑΕΚ η έξοδος από τον λαβύρινθο όπου είχε βρεθεί ξανά, ήταν τόσο εύκολη όσο μια κλασική «επιτάχυνση» του Λιβάι Γκαρσία και ένα υπέροχο άγγιγμα του Σέρχιο Αραούχο στο 52΄. Έτσι χωρίς... πολλά πολλά άνοιξε το σκορ, κόντρα στη ροή με τον Αργεντινό να πετυχαίνει το 35ο τέρμα του στον αγώνα-ορόσημο, υπ΄αριθμόν 100 με τη φανέλα της Ένωσης σε όλες τις διοργανώσεις.

Πράγματι ώρες ώρες είναι να απορεί κανείς πόσο χειρότερα θα πήγαινε εφέτος η ΑΕΚ αν δεν υπήρχε και αυτός. Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες και απέφυγε την πιθανότητα ενός νέου... εμφράγματος, από ένα λάθος του Ντεντάκη στο 67΄.

Ο αμυντικός του Απόλλωνα δεν κατάφερε να διώξει τη μπάλα σε μία επικίνδυνη μπαλιά του Αμραμπάτ, ο Στίβεν Τσούμπερ το εκμεταλλεύτηκε και σκόραρε για έβδομη φορά στη Super League.

Ο Απόλλων παρουσίασε σημάδια διάλυσης και στο 71΄ ο Αραούχο πέτυχε το 3-0 με σουτ από γύρισμα-ασίστ του Μισελέν. Χάρη στα τρία γκολ μέσα σε 19 λεπτά, η ομάδα του Αργύρη Γιαννίκη κατάφερε να πετύχει μια ευρεία νίκη μετά από καιρό και παράλληλα αξιοποίησε την ευκαιρία για να ξεκουράσει κάποιους βασικούς (Τσούμπερ, Γκαρσία, Αραούχο) ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ (9/2).

Ωστόσο, θα στερηθεί των υπηρεσιών του Μοχαμάντι ο οποίος, παρότι το ματς είχε κριθεί, αντίκρισε δεύτερη κίτρινη και αποβλήθηκε στο 79΄ χωρίς κανένα λόγο... Από την άλλη πλευρά ο Απόλλων, στο νέο «ντεμπούτο» του Φέστα, παρέμεινε για 13η διαδοχική αγωνιστική χωρίς νίκη (και για 8η χωρίς γκολ) και αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται έξοδος από το «τούνελ» που οδηγεί στη Super League 2.

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Κίτρινες: Λε Ταλέκ, Μοχαμαντί - Γιακομόφσκι, Λισγάρας

Κόκκινη: Μοχαμάντι (79΄-δεύτερη κίτρινη)

ΑΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Τσιντώτας, Μισελέν, Σβάρνας, Μήτογλου, Μοχαμαντί, Λε Ταλέκ (81΄ Χατζησαφί), Σιμάνσκι, Γέβτιτς (62 'Αμραμπατ), Γκαρσία (73΄ Σάκχοφ), Τσούμπερ (73΄ Τάνκοβιτς), Αραούχο

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τζανλούκα Φέστα): Βέρχουλστ, Ντεντάκης, Βιτλής (72΄ Παπαγεωργίου), Γιακιμόφσκι, Λισγάρας, Ρογκίνε, Φατιόν, Τσιμπσάχ (58΄ Σλίβκα), Παμλίδης (58 Γιαννιώτας), Τσιλούλης (72΄ Μαρτίνες), Σίγκνιεβιτς (58΄ Ιωαννίδης)

Ειδήσεις σήμερα:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: η ημέρα που ξεκληρίστηκε η κορυφαία ομάδα

Δολοφονία αστυνομικών στου Ρέντη: οργή στις οικογένειες για την άρνηση αποζημίωσης (βίντεο)

Νίκαια: Φωτιά από σπίτι επεκτάθηκε σε αυτοκίνητα και μηχανές