Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων το προηγούμενο 24ώρο, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θάνατοι ασθενών καταγράφηκαν και την Κυριακή, από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, αλλά και οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Κυριακή 10.985 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 57 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ στην Αττική το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 2.772 και στην Θεσσαλονίκη 1.433 νέες μολύνσεις.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις εξής περιφέρειες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αχαϊας

Έβρου

Ευβοίας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Καβάλας

Κέρκυρας

Κοζάνης

Κορινθίας

Λάρισας

Λέσβου

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Ξάνθης

Πέλλας

Πιερίας

Ροδόπης

Ρόδου

Σερρών

Τρικάλων

Χαλκιδικής

Χανίων

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Ειδήσεις σήμερα:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: η ημέρα που ξεκληρίστηκε η κορυφαία ομάδα

Δολοφονία αστυνομικών στου Ρέντη: οργή στις οικογένειες για την άρνηση αποζημίωσης (βίντεο)

Νίκαια: Φωτιά από σπίτι επεκτάθηκε σε αυτοκίνητα και μηχανές