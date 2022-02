Κοινωνία

Τηλεφωνικές απάτες: Συνελήφθη σπείρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους

Δρούσαν σε Δράμα και Καβάλα προσπαθώντας να αποσπάσουν χρήματα απο ηλικιωμένους.

Για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος μαζί τρεις συνεργούς επιχείρησε να αποσπάσει χρηματικά ποσά από ηλικιωμένους στην Καβάλα και τη Δράμα.

Ο αλλοδαπός δράστης, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα εμπλοκής συγγενικού προσώπου σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, αποπειράθηκε να εξαπατήσει πέντε ηλικιωμένους.

Στις 5 Φεβρουαρίου άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη σε περιοχή της Δράμας, προφασιζόμενος ότι η αδερφή της ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με θανατηφόρο τραυματισμό και της ζήτησε να καταβάλει χρηματικό ποσό για την αποζημίωση συγγενών του υποτιθέμενου θύματος. Κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, δύο από τις συνεργούς προσποιήθηκαν την αστυνομικό και την αδερφή της ηλικιωμένης, οι οποίες την προέτρεπαν να καταβάλει τα χρήματα, ενώ ο συλληφθείς μετέβη στην οικία της για την παραλαβή των χρημάτων. Οι προθέσεις των δραστών έγιναν αντιληπτές και η πράξη τους δεν ολοκληρώθηκε, ενώ ο δράστης εντοπίσθηκε και συνελήφθη.

Όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες, με την ίδια μεθοδολογία προσπάθησαν να εξαπατήσουν ακόμη τέσσερις ηλικιωμένους σε περιοχές της Καβάλας, χωρίς να τα καταφέρουν.

Στην κατοχή του δράστη κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας. Έρευνες διενεργεί το τμήμα Ασφάλειας Δράμας προκειμένου να διερευνηθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της σπείρας.

