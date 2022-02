Life

Στάνλεϊ Τούτσι: Δεν θα μπορούσα να φτάσω τον Άντονι Μπουρντέν

Αν και η σειρά του κέρδισε Emmy, ο δημοφιλής ηθοποιός αντιμετώπισε με δέος τη σύγκριση.

Ο Στάνλεϊ Τούτσι (Stanley Tucci) έχει δεχτεί σύγκριση με τον αείμνηστο Άντονι Μπουρντέν (Anthony Bourdain) εξαιτίας της δημοφιλούς, βραβευμένης σειράς ταξιδιωτικής μαγειρικής εκπομπής του CNN, «Stanley Tucci: Searching for Italy», με τον ηθοποιό να απαντάει ότι αν και η σύγκριση τον κολακεύει δεν μπορεί να φτάσει τον Μπουρντέν.

«Ήταν ένας καταπληκτικός τύπος», λέει ο Τούτσι στο People, ενώ μιλάει για τη νέα του συνεργασία με την S. Pellegrino. «Τον ήξερα λίγο. Ήταν πραγματικό ταλέντο, όχι μόνο ως συγγραφέας αλλά σίγουρα και ως οδηγός στον κόσμο του φαγητού και των ανθρώπων. Ήταν υπερ-έξυπνος και επίσης υπερ-ψαγμένος. Και εγώ δεν το έχω αυτό. Δεν ξέρω αν έχω κανένα από αυτά τα πράγματα!».

«Δεν θα προσπαθούσα ποτέ να πάρω τη θέση του», προσθέτει ο Τούτσι. «Μας έκανε όλους πολύ πιο ευτυχισμένους».

Η εκπομπή του Τούτσι τον ακολουθεί σε μία περιήγηση στην Ιταλία σε μία προσπάθεια να εξερευνήσει τις ιταλικές του ρίζες. Η πρώτη σεζόν των έξι επεισοδίων έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Φεβρουάριο και κέρδισε Emmy.

«Έγινε αυτό το πράγμα που δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς το περίμενε πραγματικά», λέει ο Τούτσι. «Ήμουν πραγματικά κολακευμένος που το CNN ήρθε σε μένα και μου είπε: "Ε, έχεις καμιά ιδέα;". Και αυτή ήταν μια ιδέα που είχα για πολύ καιρό. Και μετά μου είπαν, "Ναι, εντάξει, θα το κάνουμε αυτό"», θυμάται ο Τούτσι.

