Δήμαρχος Καλαβρύτων: επιχείρηση για τη μεταφορά των νεκρών ορειβατών

Τα αίτια της τραγωδίας διερευνούν οι αρχές για τους άτυχους ορειβάτες. Όλα όσα είπε στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Καλαβρύτων

Νεκροί εντοπίστηκαν οι τρεις ορειβάτες, μετά από τεράστια επιχείρηση των Αρχών το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι τρεις φίλοι από την Πάτρα ήταν έμπειροι ορειβάτες και τα ίχνη τους χάθηκαν στα Καλαβρυτα καθώς όπως φαίνεται παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα.

Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν επιγεια και εναέρια μέσα προκειμένου να εντοπιστούν οι ορειβάτες, ενώ drone έδιναν εικόνα στο συντονιστικό κέντρο που είχε δημιουργηθεί στο χιονοδρομικό κέντρο.

Πραγματοποιείται μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική για τη μεταφορά των σορών των άτυχως ορειβατών.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Αθανάσιος Παπαδόπουλος μίλησε στον ΑΝΤ1 για το τραγικό περιστατικό και μεταξύ άλλων ανέφερε:

"Έκαναν αναρρίχηση σε πάγο και για να βρουν τον πάγο έπρεπε να βγουν έξω από το χιονοδρομικό, αλλά φαίνεται περπατώντας βρέθηκαν σε κάποιο σαθρό σημείο και βρέθηκαν στον γκεμό. Δυστυχώς το απόγευμα, αργά το βράδυ ανακοινώθηκε ο θάνατος των τριών."

Ο δήμαρχος Καλαβρύτων συνέχισε: "Το περιστατικό δεν έχει να κάνει καθόλου με το χιονοδρομικό κέντρο απλώς χρησιμοποιούσαν την πλαγιά για να κάνιουν το σπορ τους, αναρρίχηση στον πάγο."





