Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Με... ζόρι κέρδισε τη Λάρισα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δια πυρός και σιδήρου πέρασε το "τριφύλλι" για να κατορθώσει τελικά να πάρει την νίκη επί της Λάρισας.

Δια πυρός και σιδήρου πέρασε ο Παναθηναϊκός από τη Λάρισα, πιάνοντας τον Ολυμπιακό στην κορυφή της κατάταξης της Α1 Ανδρών/Basket League (το «τριφύλλι» έχει το πάνω χέρι στην ισοβαθμία).

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 90-86 της ομάδας του Φώτη Τακιανού, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής, αυξάνοντας το ρεκόρ τους σε 11-1. Στον αντίποδα, οι Θεσσαλοί υποχώρησαν στο 4-9.

Τα δεκάλεπτα: 29-16, 50-37, 66-56, 86-90

Ειδήσεις σήμερα:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: η ημέρα που ξεκληρίστηκε η κορυφαία ομάδα

Δολοφονία αστυνομικών στου Ρέντη: οργή στις οικογένειες για την άρνηση αποζημίωσης (βίντεο)

Μαξίμου: Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για τη βία στον αθλητισμό