Ολυμπιακός: Μεγάλη νίκη επί του Ιωνικού

Με σκορ 3-0 οι Πιεραιώτες πήραν άνετα τη νίκη κόντρα στον Ιωνικό.

Με ηρεμία και σε απόσταση ασφαλείας θα παρακολουθήσει ο Ολυμπιακός το ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Με πρωταγωνιστή τον Τόμας Βατσλίκ και σκόρερ τους Αγκιμπού Καμαρά (24’), Τικίνιο Σοάρες (56’πέν.) και Γιώργο Μασούρα (58’), η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς επικράτησε με 3-0 του Ιωνικού στη Νεάπολη και βρέθηκε, έστω και προσωρινά, στο +12 από τον ΠΑΟΚ. «Μαγική» εικόνα το σκορ, καθώς στο πρώτο μέρος οι παίκτες του Δημήτρη Σπανού σπατάλησαν σωρεία ευκαιριών.

Οι «ερυθρόλευκοι» σκόραραν μόλις στο 3ο λεπτό, με κεφαλιά του Τικίνιο έπειτα από σέντρα του Ματιέ Βαλμπουενά. Το γκολ, ωστόσο, ακυρώθηκε με παρέμβαση του Video Assistant Referee, καθώς στο ξεκίνημα της φάσης ήταν σε θέση οφσάιντ ο Μαντί Καμαρά.

Ο Ιωνικός έχασε σπουδαία ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 14’, όταν ο Ρεϊνάλντο Λένις, έπειτα από πάσα του Αίας Άοσμαν βγήκε από πλάγια θέση απέναντι στον Βατσλίκ, με τον Τσέχο να διώχνει με το πόδι σε κόρνερ.

Εν τέλει ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 24’, με τη βολίδα του Καμαρά από τα 26 μέτρα που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Λευτέρη Χουτεσιώτη. Μετά, ανέλαβε δράση ο Βατσλίκ… Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού σταμάτησε το διαγώνιο σουτ του Βασίλη Μάντζη (29’), το συρτό του Ντάλσιο (33’), βγήκε νικητής στο τετ-α-τετ με τον Μάντζη (44’) ενώ στην εξέλιξη της φάσης έδιωξε σε κόρνερ και το δυνατό βολέ του Γιάννη Κιάκου.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν υπόθεση του Μασούρα που, μάλιστα, πέρασε στο ματς καθώς τραυματίστηκε (στον αριστερό προσαγωγό) ο Γκάρι Ροντρίγκες. Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ κέρδισε πέναλτι από τον Αλεϊς Ρομαό στο 54’, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Τικίνιο.

Τέσσερα λεπτά μετά, με ωραίο αριστερό πλασέ νίκησε και πάλι τον Χουτεσιώτη για το 0-3. Όπως ήταν λογικό, ο ρυθμός στη συνέχεια έπεσε μιας και τα πάντα είχαν κριθεί, με το τελικό σκορ να δίνει και ψυχολογία στον Ολυμπιακό ενόψει του επαναληπτικού προημιτελικού κόντρα στον Παναιτωλικό για τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και να κρατάει τον Ιωνικό στο +8 από τον προτελευταίο Ατρόμητο.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Τσιγκρίνσκι, Τσιριγώτης – Τικίνιο.

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Άοσμαν (64’ Πλατέλλας), Ντάλσιο, Τσιγκρίνσκι (80’ Τσιριγώτης), Ματσούκας (89’ Πογκοσιάν), Σάντσες, Ρομαό, Κιάκος, Κάνιας, Λενίς (79’ Μαχαίρας), Μάντζης (79’ Μάναλης).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Μ. Καμαρά, Εμβιλά (66’ Ονιεκούρου), Παπασταθόπουλος, Α. Καμαρά, Λαλά, Βαλμπουενά (46’ Μπουχαλάκης), Τικίνιο (66’ Ελ-Αραμπί), Μανωλάς (83’ Μπα), Ρέαμπτσιουκ, Ροντρίγκες (43’ Μασούρας).

***Αποστολή με 19 παίκτες παρέταξε ο Ιωνικός, εκ των οποίων οι τρεις ήταν τερματοφύλακες (Χουτεσιώτης, Νέιτς, Ρόκου). Στη σύνθεση που ανακοίνωσε η ομάδα της Νεάπολης, ως 12ος παίκτης αναγραφόταν με το νούμερο 19 ο Αλκιβιάδης Καμπανός, ο οποίος δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (1/2) στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

