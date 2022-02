Πολιτική

Θεοδωρικάκος για Δολοφονία Άλκη: Δικαιοσύνη μέχρι τέλος

Με ανακοίνωσή του ο Υπουργός προστασίας του Πολίτη τονίζει πως είναι ζήτημα τιμής για την Ελληνική Αστυνομία να βρεθούν οι ένοχοι της άγριας δολοφονίας του Άλκη.

«Η έρευνα για την δολοφονία του 'Αλκη θα φτάσει μέχρι το τέλος και οι ένοχοι θα οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη… Πρωτοβουλίες για να μπει τέλος στην παράλογη βία και τον χουλιγκανισμό», δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή νέες συλλήψεις για την δολοφονία του 19χρονου 'Αλκη στου Χαριλάου, από την Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ, εκδόθηκαν 10 εντάλματα σύλληψης και ήδη συνελήφθησαν τέσσερις από τους εμπλεκόμενους.

Αμέσως μετά ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε:

«Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι ζήτημα τιμής για την Ελληνική Αστυνομία, για την δικαιοσύνη ,για την πολιτεία συνολικά, η έρευνα για τη δολοφονία του 19χρονου 'Αλκη να φτάσει μέχρι το τέλος. Να βρεθούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Αυτό ήταν και είναι το καθήκον του κράτους δικαίου και αυτό γίνεται πραγματικότητα τώρα. 'Αμεση απόδοση δικαιοσύνης και πρωτοβουλίες για να μπει τέλος σε αυτή την παράλογη βία και τον χουλιγκανισμό».

