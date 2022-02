Κοινωνία

Καλάβρυτα: Αυτοί ήταν οι ορειβάτες που βρέθηκαν νεκροί

Ποιοι είναι οι τρεις φίλοι που βρέθηκαν νεκροί στα Καλάβρυτα.

Έχει συγκλονίσει η είδηση για τον χαμό των τριών έμπειρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Καλάβρυτα.

Μετά από μία πολύ μεγάλη επιχείρηση, οι τρεις φίλοι εντοπίστηκαν δυστυχώς νεκροί.

Όπως έγινε γνωστό τα θύματα ήταν ο Γιάννης Τορέλλι, μορφή του ορειβατικού κινήματος στην Πάτρα, ο Αθανάσιος Σωτηρόπουλος, μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Πατρών και ο Παναγιώτης Τέκος, προϊστάμενος του ΕΛΓΑ στην Κορινθία και μόνιμος κάτοικος Πατρών.

Για το περιστατικό μίλησε στον ΑΝΤ1 και ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Αθανάσιος Παπαδόπουλος και είπε μεταξύ άλλων για τις συνθήκες τις επιχείρησης αλλά και το ότι οι τρεις ορειβάτες ήξεραν καλά το βουνό καθώς το επισκέπτονταν συχνά.

