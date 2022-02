Κοινωνία

Παλλήνη: κρατά ομήρους την οικογένειά του

Ισχυρές δυνάμεις στο σπίτι στην Παλλήνη. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Συναγερμός σήμανε το ράδυ τηυς Κυριακής στην Παλλήνη, με έναν άνδρα να κρατά ομήρους την οικογένειά του στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και δεν δίνει σημάδια ζωής.

Στο συμβάν που βρίσκεται στη λεωφόρο Μαραθώνος στην Παλλήνη, έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτής, καθώς και το ΕΚΑΒ αλλά και η Πυροσβεστική.

