ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Μεγάλη ανατροπή για τον “Δικέφαλο”

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη, αλλά στο τέλος γνώρισαν την τρίτη συνεχόμενη ήττα τους στο πρωτάθλημα.

Σπουδαία νίκη με εντυπωσιακή ανατροπή στο ντέρμπι της Τούμπας για τον ΠΑΟΚ, που επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού με 2-1, φέρνοντας τα... πάνω-κάτω μέσα σε διάστημα 11 λεπτών στο τέλος του παιχνιδιού.

Το παιχνίδι είχε λίγες αλλά συναρπαστικές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Ο ΠΑΟΚ αναπτερώθηκε με πολύ καλή απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο όταν πέτυχε και τα γκολ της νίκης ενώ ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε τρίτη στη σειρά ήττα στο πρωτάθλημα.

Πολύ νωρίς στο ντέρμπι ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα. Ήταν το 6' όταν ο Παλάσιος ξεπέρασε την αντίσταση του οπισθοχωρημένου Αντριγια Ζίβκοβιτς και με γωνιακό σουτ κάρφωσε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Πασχαλάκη για να κάνει το 0-1.

Το γκολ αυτό σταθεροποίησε την αυτοπεποίθηση των "πράσινων" ενώ ο ΠΑΟΚ αναζήτησε στη συνέχεια την αγωνιστική του ταυτότητα.

Οι φιλοξενούμενοι αν και με σημαντικές απουσίες στο παιχνίδι επιχείρησαν να μείνουν ανοιχτοί στο κέντρο και την επίθεση για να μην δώσουν χώρο στον ΠΑΟΚ ο οποίος παρόλα αυτά πήρε μία σαφή εδαφική και τεχνική υπέροχη στη συνέχεια μέχρι τα μισά του ημιχρόνου. Μάλιστα στο 25' ο Αντόνιο Τσόλακ κέρδισε κεφαλιά στην μικρή περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Παναθηναϊκού.

Στο 28' ο Πασχαλάκης αποσόβησε δεύτερο γκολ με έγκαιρη επέμβαση, σε ωραία κεφαλιά του Λούνκβιστ, στη συνέχεια όμως της φάσης ο Λετονός διαιτητής χρειάστηκε το VAR για πιθανή περίπτωση πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού που όμως δεν επιβεβαιώθηκε.

Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός υποχρεώθηκε σε αναγκαστική αλλαγή καθώς ο Λούντκβιστ δεν μπορούσε να συνεχίσει μετά από τραυματισμό στο αριστερό γόνατο και τη θέση του πήρε ο Βιτάλ από το 41'.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ένα ανάποδο σουτ ψαλίδι του Τσόλακ έφυγε άουτ από πολύ καλή θέση.

Στην επανάληψη ο Λουτσέσκου επιστράτευσε τον Μπίσεσβαρ αντί του αφανούς Τόμας Μουργκ περιμένοντας καλύτερα αποτελέσματα.

Στο 59' ο νεοεισελθων μέσος του ΠΑΟΚ σούταρε μετά από συνεργασία με Βιερίνια και Αουγκουστο, πάνω όμως από τα δοκάρια.

Στο 77' όμως ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει με γκολ του Ινγκασον σε μία στιγμή συνολική σύγχυσης στα καρέ του Παναθηναϊκού όπου κάνεις αμυντικός ούτε και ο Μπρινιόλι, δεν μπόρεσαν να διώξουν την μπάλα και ο Ισλανδός από κοντά με αριστερό πλασέ πέτυχε το 1-1.

Στο 85' ο ΠΑΟΚ πλησίασε σε ένα δεύτερο γκολ όταν το αριστερό βολέ του Ζίφκοβιτς δεν αιφνιδίασε τον Μπρινιόλι που μπλόκαρε.

Στο 88' ολοκληρώθηκε η ανατροπή για τον ΠΑΟΚ όταν ο Σάστρε με ένα πολύ δυνατό μακρινό σουτ έστειλε την μπάλα πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι του Μπρινιόλι και στη συνέχεια μέσα από τη γραμμή τέρματος για να γίνει το 2-1.

Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λετονός διαιτητής υπέδειξε πέναλτι σε ανατροπή του Μιτρίτσα από τον Σάντσες το οποίο ανακάλεσε με την βοήθεια της εικόνας από το VAR. Το τελικό 2-1 επιβράβευσε την αγωνιστική ανάκαμψη των γηπεδούχων στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο.

Διαιτητής: Αντρις Τρειμάνις (Λετονία)

Κίτρινες κάρτες: Ινγκασον, Αουγκούστο, Μιτρίτσα, Κούρτιτς, Αντ. Ζιφκοβιτς, Αλεξανδρόπουλος, Βελεθ, Ιωαννίδης, Μπρινιόλι, Ρούμπεν.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Βιεϊρινια (63' Σίντκλεϊ,), Μιχαηλίδης, Ίνγκασον, Σάστρε, Τσιγγάρας (64' Μιτρίτσα), Κούρτιτς (82' Σβαμπ), Αουγκούστο, Μουργκ (46' Μπίσεσβαρ), Αντρ. Ζιφκοβιτς και Τσόλακ (64' Άκπομ)

ΠΑΟ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Χουάνκαρ, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Αλεξανδρόπουλος (69' Αγιούμπ), Ιωαννίδης (69' Γκατσίνοβιτς), Σάντσες, Λούντκβιστ (41" Βιτάλ), Ρούμπεν, Παλάσιος(80' Καρλίτος), Αϊτόρ (80' Χατζηγιοβάννης,).

