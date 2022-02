Κοινωνία

Ένοπλη ληστεία στα γραφεία ναυτιλιακής εταιρείας

Οι δράστες, ήταν ντυμένοι αστυνομικοί και έφεραν βαρύ οπλισμό.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στον Πειραιά, με ένοπλη ληστεία που πραγματοποιήθηκε σε γραφεία γνωστής ναυτιλιακής εταιρείας.

Λίγο μετά τις 10 το βράδυ, πέντε δράστες ντυμένοι αστυνομικοί και φέροντας βαρύ οπλισμό αφού ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους, τους έδεσαν, άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό από το χρηματοκιβώτιο και εξαφανίστηκαν από τα γραφεία της ΑΝΕΚ στην Ακτή Κονδύλη 24, στον Πειραιά.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό τους.

