Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στο Μεξικό

Νεκροί και τραυματίες σε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο κοντά στο Κανκούν

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δεκαπέντε τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο κοντά στο παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο Κανκούν, στο νοτιοανατολικό Μεξικό, σύμφωνα με πληροφορίες μεξικανικών ΜΜΕ.

Στο λεωφορείο, που είχε προορισμό την πόλη-φάρο της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας στις μεξικανικές ακτές στην Καραϊβική Θάλασσα, επέβαιναν 45 επιβάτες, ανάμεσά τους πολλοί ξένοι, κατά τα ρεπορτάζ των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Το λεωφορείο ανατράπηκε αφού συγκρούστηκε με φορτηγό, πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έσπευσαν επιτόπου και πολλοί τραυματίες διακομίστηκαν στο γενικό νοσοκομείο του Κανκούν.