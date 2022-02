Κοινωνία

Πειραιάς: Ληστές ντυμένοι αστυνομικοί εισέβαλαν στην ΑΝΕΚ

Ένοπλη ληστεία στα γραφεία της ΑΝΕΚ στον Πειραιά. Με βαρύ οπλισμό και ντυμένοι αστυνομικοί οι δράστες. Η ανακοίνωση της εταιρείας.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στις 22:15 το βράδυ της Κυριακής στα γραφεία της ΑΝΕΚ που βρίσκονται στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά.

Πέντε δράστες ντυμένοι αστυνομικοί και φέροντας βαρύ οπλισμό αφού ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους, τους έδεσαν, άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό από το χρηματοκιβώτιο και έσπευσαν να εξαφανιστούν. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκηνυγητό για τον εντοπισμό τους. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα διαρρηκτών της ΓΑΔΑ.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία

«Σχετικά με την ένοπλη ληστεία που έγινε σήμερα το βράδυ, στα γραφεία της εταιρίας μας στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά, θέλουμε να ενημερώσουμε το κοινό και τη μεγάλη οικογένεια των εργαζομένων μας, ότι όλοι οι εργαζόμενοι που ήταν παρόντες είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλείς. Η εταιρία μας συνεργάζεται στενά με τις αρχές, παρέχοντας κάθε πληροφορία που θα συμβάλλει στη σύλληψη των εγκληματιών».