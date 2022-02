Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Οι πληρωμές της εβδομάδας από τον ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ αναλυτικά.

Μια σειρά από πληρωμές θα γίνουν κατά την εβδομάδα 7-11 Φεβρουαρίου 2022 από τον ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή κατά τον Ιανουάριο, περιλαμβάνεται στις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα:

1. Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου, θα καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή κατά τον Ιανουάριο 2022 και τους καλλιτέχνες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον ίδιο μήνα, μετά από υποβολή μονομερούς δήλωσης. Για το ύψος του ποσού και τον αριθμό των δικαιούχων θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, διευκρινίζει το υπουργείο.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ, την περίοδο 6-11 Φεβρουαρίου, θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:



– 27,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

– 13,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 36.485 δικαιούχους ως παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

– 22 εκατ. ευρώ σε 58.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

– 21 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 8.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

– 700.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

