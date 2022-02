Εκουαδόρ: Αυξάνονται οι νεκροί από τις πλημμύρες

Χάος, θρήνος και ανυπολόγιστες ζημιές από την κακοκαιρία στον Ισημερινό.

Οι πλημμύρες και η φονική κατολίσθηση που έπληξαν το Κίτο στην αρχή της περασμένης εβδομάδας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 28 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 52, με βάση τον νεότερο επίσημο απολογισμό που δημοσιοποίησε χθες Κυριακή ο δήμαρχος της πρωτεύουσας του Ισημερινού, ο Σαντιάγο Γουαρδέρας.

Σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν 38χρονη που αγνοείται αφότου η λαϊκή συνοικία Λα Κομούνα χτυπήθηκε από την κατολίσθηση.

«Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ανέρχεται σε 28, 52 άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους οποίους επτά νοσηλεύονται σε νοσοκομεία», δήλωσε ο κ. Γουαρδέρας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 27 νεκρούς και 53 τραυματίες.

A #flood & a #landslide in #Ecuador, unfortunately, took the lives of at least 22 people. In the #LaGasca sector, authorities reported 75L of #rain per square meters, although #weatherforecast had predicted just 2L

Videos: local #eyewitnesses#WeWant2Live #LastWarofHumanity pic.twitter.com/KJriBP3zIA