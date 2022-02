Κοινωνία

Λιμενικό: Εντοπίστηκαν σοροί σε προχωρημένη σήψη

Που εντοπίστηκαν οι σοροί από τις Λιμενικές Αρχές

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή (06.02.2022) στο Λιμενικό, καθώς τρεις σοροί εντοπίστηκαν σε Φολέγανδρο και Σύμη. Και οι τρεις βρίσκονταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, ενώ μόνο μια από αυτές είχε ρούχα και παπούτσια.

Ειδικότερα, δύο σοροί -ενός άνδρα και μίας γυναίκας- εντοπίστηκαν την Κυριακή (06.02.2022) στην παραλία «ΒΟΡΕΙΝΑ» της Φολέγανδρου.

‘Αμεσα στην περιοχή μετέβησαν στελέχη της λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισαν τις σορούς, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και χωρίς να φέρουν ρουχισμό.

Οι σοροί που περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, στον οικείο λιμένα πρόκειται να μεταφερθούν στο Νεκροτομείο Πειραιά, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Στο μεταξύ σορός άνδρα σε βραχώδη περιοχή της Σύμης εντοπίστηκε και από ταχύπλοο σκάφος. Αμεσα μετέβη περιπολικό σκάφος του λιμενικού, όπου διαπίστωσε την ύπαρξη της σορού, κανονικής διάπλασης, ύψους περίπου 1.70μ., σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Φορούσε παντελόνι χρώματος γκρι και μαύρα παπούτσια.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σύμης, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο Νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

