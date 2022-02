Πολιτική

Αδιανόητο παραλήρημα Οκτάι: Η Ελλάδα να μη στέλνει κατοίκους σε ακριτικά νησιά

Ρεσιτάλ αμετροέπειας από τον Τούρκο αντιπρόεδρο. Αμφισβητεί το δικαίωμα της υφαλοκρηπίδας σε Καστελλόριζο και Οινούσσες, γιατί είναι κοντά στην Τουρκία.

Συνεχίζει τις ακραίες προκλήσεις η Τουρκία αμφισβητώντας την κυριαρχία ελληνικών νησιών και επαναφέροντας το θέμα των «γκρίζων ζωνών».

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, έβαλε στο στόχαστρο το Καστελόριζο και τις Οινούσσες, αναφέροντας εμμέσως πλην σαφώς ότι η εγγύτητα στην Τουρκία, αποτελεί λόγος ώστε να μην έχουν αυτά τα νησιά υφαλοκρηπίδα.

«Είχαμε αναφερθεί στο Καστελόριζο. Μιλάμε για ένα μικροσκοπικό νησί. Απέχει 580 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική χώρα της Ελλάδας. Ενώ από την Τουρκία απέχει, νομίζω, περίπου 4 μίλια. Δηλαδή φωνάζει ο κόκορας στο νησί και τον ακούτε. Δηλαδή αν είναι να αγοράσουν ψωμί και γάλα θα έρθουν στην Τουρκία. Είναι τόσο κοντά. Κι έρχονται και διεκδικούν υφαλοκρηπίδα από αυτό το νησί. Δεν είναι τίποτα άλλο αυτό από εγωιστική και κακομαθημένη στάση. Η Τουρκία δεν μπορεί να υποχωρεί», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά στις Οινούσσες, το «δεξί χέρι» του Ερντογάν σημείωσε ότι «αν φωνάξετε θα σας ακούσουν απέναντι, δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τηλέφωνο. Από τέτοια κοντινά νησιά έρχονται ακριβώς μπροστά μας και διώχνουν και τους ψαράδες. Δεν έχουν όριο».

Παράλληλα, ο Φουάτ Οκτάι επανέφερε το θέμα των «γκρίζων ζωνών» σημειώνοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει τόσο τη στρατιωτικοποίηση όσο και την εγκατάσταση ανθρώπων στα νησιά.

«Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει αυτές τις στάσεις, να σταματήσει αυτή τη διαταραγμένη συμπεριφορά. Σε αυτό περιλαμβάνεται και το θέμα της εγκατάστασης ανθρώπων σε νησιά, όπως και της στρατιωτικοποίησης των νησιών. Αν η Ελλάδα νομίζει ότι θα νικήσει με τετελεσμένα, αφήνοντας τα ζητήματα στη διάρκεια του χρόνου, θα δει πως δε θα νικήσει. Η Τουρκία ξεκίνησε τα απαραίτητα βήματα, έχει δει το παιχνίδι και θα κάνει αυτό που πρέπει», επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

