“Το Πρωινό” - Γιώργος Ψυχογιός: Μιλάτε με έναν άκρως κακοποιημένο άνθρωπο (βίντεο)

Τι αποκάλυψε για την κακοποιητική αυτή επαγγελματική σχέση που βίωσε

Σε μία εξομολόγηση προχώρησε ο ηθοποιός Γιώργος Ψυχογιός στην εκπομπή "Το Πρωινό" και μίλησε για την κακοποίηση που έχει υποστεί ο ίδιος στο θέατρο "μιλάτε με έναν άκρως κακοποιημένο άνθρωπο" .

Ενώ αποκάλυψε "κακοποιήθηκα στη δουλεία λεκτικά και ψυχολογικά, όμως ο άνθρωπος αυτός ήταν ο μέντοράς μου και ότι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό θέατρο."

Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και είπε χαρακτηριστικά "η ψυχή μου ξέρει πως ανταπεξήλθα, με έκανε όμως πιο δυνατό".

