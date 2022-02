Τοπικά Νέα

Οικιακή βοηθός έκλεψε κοσμήματα αξίας 10000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ αφαίρεσε, μέσα σε τέσσερις μήνες, από το σπίτι στο οποίο εργαζόταν, 42χρονη οικιακή βοηθός, η οποία συνελήφθη, καθώς ο ιδιοκτήτης την έπιασε «στα πράσα».

Η σύλληψη της αλβανικής καταγωγής 42χρονης έγινε χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Πυλαίας – Χορτιάτη κι, όπως προέκυψε, αφαίρεσε το παραπάνω ποσό το διάστημα από τέλη Σεπτεμβρίου 2021 έως τέλη Ιανουαρίου 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Θρίλερ με τον θάνατο άντρα μέσα στο σπίτι του

Χατζηδάκης - ΕΦΚΑ: Τα τεράστια προβλήματα θα λυθούν με ριζοσπαστικές λύσεις

Κορονοϊός – Χανιά: Βρέφος λίγων ημερών νοσηλεύεται στην εντατική