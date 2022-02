Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για θυελλώδεις ανέμους

Κοινωνία

Προειδοποίηση ΕΜΥ για ανέμους έως 9 μποφόρ. Ποιες περιοχές επηρεάζονται.

'Εκτακτο δελτίο θυελλωδών ανέμων εξέδωσε, το πρωί της Δευτέρας, η ΕΜΥ, προειδοποιώνταε για ανέμους έως και οκτώ μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο βόρειο Ιόνιο αναμένονται άνεμοι έως και 9 μποφόρ, ενώ τις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί και απαγορευτικό απόπλου.

Η νέα κακοκαιρία θα πλήξει τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες με χαρακτηριστικά τις βροχές, τις σποραδικές καταιγίδες, τα χιόνια κυρίως στα ορεινά και τους θυελλώδεις ανέμους.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ οι άνεμοι έως 7 και στο Ιόνιο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η κακοκαιρία δεν επηρεάζει σήμερα την Αττική, ωστόσο την Τρίτη αναμένονται χιονοπτώσεις στη δυτική Αττική και ίσως δούμε ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια από το απόγευμα της Τρίτης.

Πιο αναλυτικά, για σήμερα Δευτέρα, αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά και στο Ιόνιο, οι οποίες από το μεσημέρι σταδιακά θα επεκταθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη.

