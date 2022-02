Οικονομία

Γεωργιάδης: Καμιά μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα

Τόνισε ότι «Δεν θα στείλουμε την οικονομία στα βράχια» και υποστήριξε ότι η πανδημία ακολουθεί πτωτική πορεία.

Απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου στα καύσιμα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

«Δυνατότητα για να μειώνουμε όλα τα έσοδα του κράτους δεν έχουμε. Δεν θα στείλουμε την οικονομία στα βράχια», ανέφερε ο υπουργός και σημείωσε πως όταν μία κυβέρνηση παίζει με την οικονομία, ο λαός το πληρώνει ακριβά.

«Ό,τι μέτρο θα λάβουμε θα είναι νοικοκυρεμένο και εντός προϋπολογισμού (…) Δεν παίζουμε με την οικονομία, το ζήσαμε στο παρελθόν, δεν θα το ξαναζήσουμε», τόνισε και πρόσθεσε, «Δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε τελείως τον πληθωρισμό στην Ελλάδα (…) Πρέπει οπωσδήποτε η κυβέρνηση τους διαθέσιμους πόρους που έχει να τους διαθέσει με έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο».

Σε ό,τι αφορά την πορεία της πανδημίας, ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, επεσήμανε, «Ακολουθεί μία σταθερά πτωτική πορεία και η ζωή μας επανέρχεται σιγά-σιγά σε μία ολοένα και μεγαλύτερη κανονικότητα. Οι νεκροί, πλέον, είναι στο 100% μόνο ανεμβολίαστοι άνω των 60. Είναι άνθρωποι, τους οποίους, δυστυχώς, δεν καταφέραμε να τους πείσουμε να μη φέρουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Δεν μπορώ την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ, που μιλά για τους νεκρούς και σε όσα μέτρα πήραμε για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των άνω των 60 έχει πει "όχι"».

Επίσης ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η οπαδική βία είναι ένα πρόβλημα που "είχαμε κρύψει κάτω από το χαλί" ως κοινωνία» και όσον αφορά τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη μίλησε για «ένα σοκαριστικό γεγονός, για το οποίο δεν μπορεί παρά να υπάρξει η απόλυτη αντίδραση της πολιτείας».

«Γι' αυτό γίνεται σήμερα η σύσκεψη με τον κ. πρωθυπουργό. Η οπαδική βία είναι ένα πρόβλημα που "είχαμε κρύψει κάτω από το χαλί" ως κοινωνία και η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να το τελειώσει. Και θα το τελειώσει», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

