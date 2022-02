Life

“Άγριες Μέλισσες”: Χαροπαλεύει ο Κωνσταντής (εικόνες)

Η επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 επιστρέφει με 4 επεισόδια αυτή την εβδομάδα! Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο.

Από αυτή την εβδομάδα, οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και πάλι με 4 επεισόδια και θα καθηλώσουν με τη δυνατή πλοκή, τις καταιγιστικές εξελίξεις, τις συγκλονιστικές ερμηνείες και την κινηματογραφική αισθητική τους.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Ο Δούκας προτείνει στο χωριό να συμμαχήσουν εναντίον του Ακύλα για να αποτρέψουν το σχέδιο του αεροδρομίου στο Διαφάνι. Ο Κωνσταντής μεταφέρεται, εσπευσμένα, στο νοσοκομείο και δίνει μάχη για τη ζωή του. Θα τα καταφέρει;

Ο Πέτρος παίρνει στα χέρια του μια πληροφορία που θα ρίξει περισσότερο φως στη δολοφονία του αδερφού του.

