Σάκκαρη: Ακόμη πιο ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη

Ολοένα και πιο κοντά στην κορυφή η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Σε ποια θέση βρίσκεται ο Τσιτσιπάς.

Ανέβηκε ένα σκαλοπάτι στην παγκόσμια κατάταξη και συγκεκριμένα στο Νο 7 η Μαρία Σάκκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε μια θέση, με 4.071 βαθμούς, στη λίστα που ανακοίνωσε σήμερα η WTA.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε στο Νο 4, της παγκόσμιας κατάταξης ATP.

Αντίθετα η Δέσποινα Παπαμιχαήλ έχασε μια θέση (176η με 382 βαθμούς), όπως και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (191η με 353 βαθμούς). Στην κορυφή παραμένει η Άσλεϊ Μπάρτι από την Αυστραλία.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Άσλεϊ Μπάρτι (Αυστραλία) 8.330 βαθμοί

2. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 5.698

3. Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Τσεχία) 5.533

4. Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία) 4.452

5. Πάολα Μπαντόσα (Ισπανία) 4.429

6. Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία) 4.195

7. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 4.071

8. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 3.986

9. Ανέτ Κονταβέιτ (Εσθονία) 3.871

10. Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 3.070

...

176. Δέσποινα Παπαμιχαήλ (ΕΛΛΑΔΑ) 382

...

191. Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (ΕΛΛΑΔΑ) 353

